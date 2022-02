Genshin Impact si prepara a una nuova era e regala Primogens gratis

I giocatori di Genshin Impact sono ormai pronti all’arrivo della versione 2.5 del gioco, la quale verrà graziata anche da una serie di bonus gratis che faranno la felicità di tutti.

Il free-to-play sviluppato miHoYo che omaggia in qualche modo anche il celebre Breath of the Wild si prepara infatti a una piccola rivoluzione.

Dopo che il developer cinese ha offerto un bel po’ di Primogens gratuite, sembra che le sorprese per tutti gli utenti non siano infatti finite qua.

Quindi, dopo averci presentato Yae Miko, miHoYo si prepara infatti all’arrivo dell’update 2.5 e per farlo offrirà una valanga di omaggi.

Come riportato anche da PCGamesN, domani 15 febbraio sarà infatti inaugurato When the Sakura Bloom, nuovo aggiornamento di Genshin Impact.

Oltre a Yae Miko, sono attesi al varco un evento di esplorazione a Ekonomiya con nuove meccaniche, una modalità bartending a tempo limitato e altro ancora.

Raiden Shogun e Yae Miko riceveranno anche delle missioni per approfondire le loro storie personali, atte ad espandere la lore del gioco nella sua interezza.

L’orario di rilascio di Genshin Impact 2.5 è fissato per le 23 circa ora italiana di domani: dovrebbe inoltre esserci un blocco dei server della durata di cinque ore.

Per farsi perdonare, miHoYo rilascerà 300 primogems gratis (ossia 60 ogni ora di attesa) per ringraziare i giocatori per la pazienza.

L’update includerà anche i personaggi a quattro stelle Diona, Fischl e Thoma nel banner Everbloom Violet.

Sempre e solo sulle pagine di SpazioGames trovate anche la nostra ricca guida su come giocare al meglio il free-to-play più giocato degli ultimi mesi.

Per concludere, non fatevi sfuggire neanche la sedia da gaming ufficiale del gioco, in grado di offrivi tante Primogems gratuite extra.