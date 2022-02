Genshin Impact potrebbe andare oltre il mondo dei videogiochi

Genshin Impact è diventato col tempo un piccolo classico, sia grazie a un character design vincente, che per un gameplay basato sull’esplorazione.

Il free-to-play di miHoYo, spesso accostato a Breath of the Wild, ha ricevuto nel corso dei mesi tante espansioni e aggiornamenti, incluso l’arrivo di contenuti totalmente gratis.

Basti pensare alle recenti indiscrezioni che vedono l’arrivo di una grandiosa espansione che interesserà la regione di Mondstadt.

In attesa di scoprire le novità ufficiali dell’aggiornamento 2.5, attese per la giornata di domani con un nuovo evento, sembra proprio che il gioco potrebbe presto andare oltre i confini del videogioco in senso stretto.

Come riportato anche da DualShockers, lo sviluppatore di Genshin Impact potrebbe essere al lavoro su un adattamento anime del suo gioco free-to-play.

Il 29 gennaio scorso sono trapelati tre screen del gioco (li trovate poco sotto), uno dei quali relativo al prossimo personaggio giocabile, Kamisato Ayato.

Stando ai leaker, quelle immagini potrebbero non essere relativi alla versione 2.5 del free-to-play, bensì a un breve anime dedicato proprio a Genshin Impact.

Un altro indizio viene dal fatto che il 3 febbraio, l’account Twitter di Crunchyroll ha condiviso l’annuncio ufficiale per il live stream dell’update 2.5: il manga ufficiale di Genshin Impact, lanciato diversi mesi prima che il gioco fosse annunciato, è disponibile per la lettura proprio su Crunchyroll.

Se quindi verrà annunciato un anime dedicato al gioco, è molto probabile che Crunchyroll lo trasmetterà in simulcast.

/// SPOILERS ///

The chars you see in the images aren't the only ones. Yae, Raiden, Kokomi and Paimon will also be present. pic.twitter.com/ED52NYsIxK

— UBatcha (@Ubatcha1) January 29, 2022