Genshin Impact, il trailer ci presenta un personaggio inedito

Genshin Impact si prepara al grande passo in avanti previsto con l’arrivo della versione 2.0, ricca di novità e contenuti extra.

Il gioco, che strizza l’occhio anche al capolavoro di Nintendo Zelda: Breath of the Wild, è sviluppato da miHoYo ed è pensato per offrire una quantità indecifrabile di ore di gioco.

In attesa quindi dell’update che promette di rivoluzionare ogni cosa, il team di programmatori continua a solleticare la community con trailer e anticipazioni davvero molto interessanti.

Considerando anche che la versione PS5 del “nuovo” Genshin Impact promette faville, la curiosità verso l’aggiornamento in dirittura d’arrivo è quindi sicuramente molto alta.

Dopo il reveal della versione 2.0 e della sua nuova regione, Inazuma, miHoYo ha appena rilasciato un nuovo trailer che introduce uno dei personaggi inediti previsti nell’update.

Erede del clan omonimo, Kamisato Ayaka verrà aggiunta al gioco insieme all’aggiornamento previsto il prossimo 21 luglio di quest’anno.

Nel filmato, che trovate poco sotto, non sono mostrate sequenze di gameplay, visto e considerato che il trailer si concentra esclusivamente sul background di Ayaka e della sua posizione nella società di Inazuma.

In basso il trailer nella sua doppia versione, sia con doppiaggio in inglese che in giapponese, a seconda delle preferenze (via Twinfinite).

Poco sotto, trovate anche una breve descrizione ufficiale del personaggio:

La Commissione Yashiro è responsabile delle questioni sacre e degli affari culturali di Inazuma. Lo Shirasagi Himegimi svolge vari compiti ufficiali con dignitoso equilibrio. Tuttavia, quando l’Airone rientra a casa, torna semplicemente ad essere Ayaka, una ragazza il cui vero desiderio rimane nascosto nel suo cuore. Questa volta sono in tua compagnia, Viaggiatore. Il mio desiderio potrebbe presto avverarsi.

Ricordiamo che nella nostra recensione originale del gioco che trovate sulle pagine di SpazioGames vi abbiamo raccontato che Genshin Impact è un titolo «ampio e stratificato ma anche accessibile ed immediato».

Ma non è tutto: il successo ottenuto nei mesi scorsi dal gioco targato miHoYo è stato ampiamente analizzato nello speciale a cura del nostro Valentino Cinefra.

Inoltre, se non volete farvi trovare impreparati con l’arrivo della versione 2.0, a questo indirizzo trovate le nostre guide complete per iniziare a giocare a Genshin Impact in tutta tranquillità.