Genshin Impact su PS5 si farà, confermano gli sviluppatori

Genshin Impact è il fenomeno videoludico del momento e molti appassionati sono rimasti sorpresi di fronte al lavoro dello sviluppatore cinese MiHoYo: convinti di trovarsi al cospetto di un clone di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, hanno invece scoperto un gioco ampio e stratificato, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione.

Disponibile su PC, mobile e PS4 – e in arrivo nel prossimo futuro su Switch – Genshin Impact uscirà anche su PlayStation 5? La risposta è sì ed è arrivata direttamente dagli sviluppatori.

Genshin Impact è gratis su smartphone, PC e PS4

Interpellati dai colleghi giapponesi di IGN, gli sviluppatori (attraverso un portavoce) hanno anticipato che ci sono tanti piani post-lancio per il loro videogioco, tra i quali l’arrivo di una versione per console di prossima generazione. «Quello che vedete ora è solo una porzione dei contenuti» ha dichiarato il portavoce, «continueremo a sviluppare sempre più contenuti e avremo anche aggiornamenti e ottimizzazioni. Il prodotto che trovate online ora non è la ‘versione finale’, quanto piuttosto il ‘primo passo’.»

Per quanto riguarda la next-gen, MiHoYo ha spiegato:

Abbiamo già dei piani in merito all’arrivo di Genshin Impact su console di prossima generazione, vi aggiorneremo in futuro sull’argomento.

In merito ai dettagli su “console di prossima generazione” – ossia se intendesse entrambe le piattaforme – la compagnia ha spiegato che «ora come ora non abbiamo piani per una versione Xbox del gioco». Per il momento quindi, forse complice la diffusione tutt’altro che capillare di Xbox sul mercato orientale, non ci sono progetti per l’arrivo di Genshin Impact anche sulla piattaforma Microsoft (ma potete comunque trovarlo su Windows).

Rimaniamo ora in attesa di scoprire ulteriori dettagli sullo sbarco di Genshin Impact su PS5, che potrebbe non essere meramente un porting ma avere feature migliorate, considerando che il team rivela «stiamo discutendo per avere anche dei miglioramenti grafici.»

In attesa di saperne di più, avete già letto la nostra guida per muovere i primi passi all’interno del gioco e quella che vi spiega come far salire rapidamente l’Adventure Rank?