Genshin Impact, disponibile l’aggiornamento 2.3: ecco cosa cambia

Da oggi è finalmente disponibile l’aggiornamento 2.3 di Genshin Impact, che serve a introdurre non solo nuovi personaggi giocabili, ma anche a proseguire la storia e introdurre tante nuove feature.

Il free-to-play di miHoYo, paragonato spesso fin dal lancio per via delle sue visuali a The Legend of Zelda Breath of the Wild, ha appena pubblicato in queste ore l’attesissima patch, con qualche ora di anticipo rispetto a quanto era stato inizialmente programmato.

Gli sviluppatori hanno inoltre già svelato un’altra importante doppietta che farà il suo debutto nell’update 2.4, e che quindi non fa parte della patch attualmente disponibile.

Un leak avrebbe inoltre svelato che sarebbe in arrivo una nuova tipologia di armi, sebbene non sia ancora chiaro quale aggiornamento dovrebbe poterle introdurre.

Come segnalato da Gematsu, il changelog ufficiale riporta tantissimi cambiamenti, ma tra questi il più rilevante è sicuramente l’aggiunta di due nuovi eroi giocabili: si tratta di Arataki Itto e Gorou, rispettivamente personaggi 5-star e 4-star ed appartenenti entrambi all’elemento Geo.

Arataki Itto utilizzerà l’arma Claymore, mentre invece Gorou è un Bow user; per l’occasione sono state introdotte anche le armi Cinnabar Spindle (Spada 4-star) e Redhorn Stonetresher (Claymore 5-star). Quest’ultima arma sarà esclusiva di un evento e apparirà in un wish futuro.

Anche Cinnabar Spindle farà parte di un nuovo evento, intitolato «Shadows Amidst Snowstorms»: sarà necessario completare diverse sfide per poter ottenere la preziosa ed esclusiva nuova arma.

Gli utenti riceveranno inoltre in regalo 600 primogems: 300 per i tempi di manutenzione dei server e altre 300 per aver sistemato diversi bug presenti nel gioco.

L’arrivo di Arataki Itto sarà celebrato con una Story Quest a tema, che sarà disponibile permanentemente a partire dal 14 dicembre, a patto di aver raggiunto l’Adventure Rank 40 e di aver proseguito abbastanza a lungo con la storia principale.

È stato inoltre aggiunto un nuovo Domain of Blessing, «Slumbering Court», oltre ad aver aggiunto il Golden Wolflord, un nuovo nemico da sconfiggere nell’Isola Tsurumi.

Sono stati inoltre fatti tanti piccoli accorgimenti per migliorare il gameplay e sistemare i bug: potete consultarli tutti nel dettaglio al seguente indirizzo.

