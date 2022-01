Genshin Impact 2.6, un leak svela una “doppia” novità in arrivo

I giocatori di Genshin Impact hanno preso bene questo inizio anno, visto che miHoYo ha annunciato tante novità con l’aggiornamento 2.4 del gioco da poco disponibile, a cui ora stanno per aggiungersi altre chicche niente male, stando a un leak.

Il free-to-play di miHoYo ispirato (ma solo sommariamente) al classico The Legend of Zelda Breath of the Wild, ha infatti offerto tanti extra nel corso di queste settimane, inclusi nuovi personaggi.

Se il nuovo evento di Genshin Impact ha infatti regalato un nuovo costume e un personaggio gratis, le novità in arrivo sembrano essere altrettanto succose.

Del resto, il titolo in questione è stato il gioco più chiacchierato su Twitter di tutto il 2021, quindi il fatto che gli sviluppatori non mettano un freno agli aggiornamenti sorprende relativamente.

Come riportato dai colleghi di DualShockers, uno dei leaker più affidabili all’interno della community di Genshin Impact – tale UBatcha – ha rivelato che due personaggi sarebbero in dirittura d’arrivo.

Si tratterebbe nello specifico di Ayato ed Heizou, previsti in concomitanza con il lancio della versione 2.6 del free-to-play.

I due eroi sono combattenti rispettivamente a cinque e quattro stelle, il cui arrivo – stando all’indiscrezione trapelata in queste ore – dovrebbe avvenire tra la fine del mese di marzo e i primi giorni di aprile di quest’anno.

Entrambi i personaggi sono molto attesi dalla fanbase, specialmente Ayato – fratello di Ayaka, il capo del clan Kamisato – il quale potrebbe facilmente rivelarsi col tempo uno degli eroi più popolari del gioco.

Avete visto in ogni caso la sedia da gaming ufficiale del gioco, la quale – oltre ad essere davvero bella da vedere – vi permette di mettere mano anche un bel po’ di Primogems gratis?

Infine, sulle pagine di SpazioGames trovate la nostra ricca guida su come ottenere una valanga di Primogems senza troppi intoppi.