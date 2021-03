GeForce Now raddoppia il prezzo dell’abbonamento, è in linea con Stadia

Il servizio di cloud gaming Nvidia GeForce Now ha annunciato che il suo piano a pagamento raddoppierà il prezzo dell’abbonamento a partire da oggi.

GeForce Now è equipaggiato con due tier: il primo è gratuito ma presenta il blocco di un’ora a sessione di gioco (basta riavviare la macchina virtuale e rifare la coda, ove presente, per rientrare in gioco).

Il secondo era in origine noto come Founders e costava 4,99 euro al mese con addebito mensile, oppure 24,99 euro per sei mesi.

Questo tier è stato trasformato in Priority e prevede un aumento di prezzo pari a 9,99 euro al mese o 99,99 euro per un intero anno.

Il pacchetto Priority permette di entrare in sessioni fino a 6 ore e sbloccare il supporto al ray tracing (e al DLSS 2.0 dove incluso), esattamente come il Founders prima di lui.

Con questo cambio di prezzo, Nvidia allinea GeForce Now sullo stesso piano di Stadia Pro, l’abbonamento per il cloud gaming di Google.

Tuttavia, la differenza sostanziale tra GeForce Now e Stadia Pro è che quest’ultimo offre un numero di giochi da riscattare “gratuitamente” al mese.

Al contrario, la piattaforma di Nvidia non fa altro che permettere di giocare i propri titoli, acquistati a parte su GOG.com, Steam o Epic Games Store, in streaming.

Questo presenta chiaramente il vantaggio di non avere limitazioni di alcun tipo per quanto riguarda il profilo prestazionale, e di usufruire del gioco in questione anche su smartphone e tablet.

Il 2021 costituisce l’Anno 2 di Nvidia GeForce Now, il secondo anno per la precisione da quando è uscito da una fase di beta.

Nel momento in cui è diventato a pagamento, molti publisher hanno ritirato i propri giochi dal servizio, in attesa di ridiscutere i termini.

Da allora, la piattaforma ha trovato una certa stabilità e conta oggi sul supporto di oltre 700 titoli da decine di editori diversi.