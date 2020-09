Gears 5, una clip mostra il titolo a 120fps su Xbox Series S

Nel corso della scorsa settimana è stata presentata Xbox Series S, console di nuova generazione di casa Microsoft meno potente della sorella maggiore, Xbox Series S, di cui tuttavia conserva alcune caratteristiche.

Infatti, Xbox Series S avrà la stessa CPU, il che significa che potete aspettarvi lo stesso tipo di performance, ma con la console che renderizza a una risoluzione più bassa. Dove invece Series S risparmia qualcosa, per permettersi il prezzo più basso, è nella memoria, nel SSD e nella GPU: per quanto riguarda la prima, infatti, passiamo a 10 GB GDDR6, l’SSD scende da 1TB a 512GB, mentre la GPU passa da 12 TFLOP con 52 CU a 4 TFLOPS con 20 CU.

In ogni caso, con diversi titoli sarà possibile arrivare ugualmente ai 120fps, come testimoniato dal filmato relativo a Gears 5 che vi proponiamo oggi e che potete scaricare da questo indirizzo (ricordiamo che per apprezzarlo appieno dovrete visualizzarlo su un display a 120Hz). Il video fa riferimento alla componente multiplayer, mentre non sappiamo se anche la campagna per singolo giocatore godrà di tutti i miglioramenti grafici già annunciati per Xbox Series X anche su Xbox Series S.

Xbox Series S e Xbox Series X saranno lanciate il prossimo 10 novembre rispettivamente al prezzo di 299,99€ e 499,99€, mentre le prenotazioni apriranno il 22 settembre. Ricordiamo che Gears 5 è già disponibile per Windows PC e Xbox One.