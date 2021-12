Sconti di gennaio PlayStation Store: i migliori giochi a meno di 10 euro, 5 euro e 3 euro

Salutati gli sconti lanciati in occasione dei The Game Awards, vi abbiamo raccontato nelle scorse ore che PlayStation Store si è subito lanciato su nuove promozioni, questa volta per salutare l’arrivo ormai imminente del mese di gennaio. Come di consueto, orientarsi nel mare di proposte di sconto in digitale non è facilissimo – motivo per cui ci siamo armati di bussola per dare un po’ un’occhiata alla proposte dello store per PS4 e PS5.

Di seguito, quindi, sottolineiamo alcuni degli sconti sui giochi migliori per diverse fasce di prezzo: trovate i giochi a meno di 10 euro, a meno di 5 euro e anche qualche proposta a meno di 3 euro.

Anche Bloodborne ora ha un costo ridottissimo su PlayStation Store

Migliori giochi a meno di 10 euro su PlayStation Store

Al momento, accedendo a PlayStation Store da browser o direttamente dalla vostra console, gli sconti che ci sentiamo di segnalarvi sono:

Ghost of Tsushima: Legends – 9,99€ (-50%)

– 9,99€ (-50%) The Witcher 3: GOTY – 9,99€ (-80%)

– 9,99€ (-80%) Horizon: Zero Dawn Complete Edition – 9,99€ (-50%)

– 9,99€ (-50%) Tekken 7 – 9,99€ (-80%)

– 9,99€ (-80%) Need for Speed: Payback – 5,09€ (-83%)

– 5,09€ (-83%) Sid Meier’s Civilization V – 8,99€ (-70%)

– 8,99€ (-70%) Red Dead Online – 9,99€ (-50%)

– 9,99€ (-50%) The Last of Us Remastered – 9,99€ (-50%)

– 9,99€ (-50%) Dragon Ball Xenoverse 2 – 7,99€ (-60%)

– 7,99€ (-60%) Metro Exodus – 7,49€ (-75%)

– 7,49€ (-75%) God of War III Remastered – 9,99€ (-50%)

– 9,99€ (-50%) Fallout 76 – 9,99€ (-75%)

– 9,99€ (-75%) Need for Speed: Hot Pursuit Remastered – 7,99€ (-80%)

– 7,99€ (-80%) Battlefield 4 – 7,99€ (-60%)

– 7,99€ (-60%) Bloodborne – 9,99€ (-50%)

– 9,99€ (-50%) Overcooked! 2 – 6,24€ (-75%)

– 6,24€ (-75%) Assetto Corsa – 8,99€ (-70%)

– 8,99€ (-70%) Mafia III: Definitive Edition – 9,89€ (-67%)

– 9,89€ (-67%) The Dark Pictures Anthology: Man of Medan – 9,89€ (-67%)

– 9,89€ (-67%) Battlefield 1 – 7,99€ (-60%)

– 7,99€ (-60%) A Plague Tale: Innocence – 9,99€ (-75%)

– 9,99€ (-75%) Uncharted: The Nathan Drake Collection – 9,99€ (-50%)

– 9,99€ (-50%) Burnout Paradise Remastered – 5,99€ (-70%)

– 5,99€ (-70%) Rise of the Tomb Raider 20th Year Anniversary – 5,99€ (-80%)

– 5,99€ (-80%) Untitled Goose Game – 9,99€ (-50%)

– 9,99€ (-50%) Street Fighter V – 7,99€ (-60%)

– 7,99€ (-60%) Outlast 2 – 5,99€ (-80%)

– 5,99€ (-80%) Just Cause 4: Reloaded – 7,99€ (-80%)

– 7,99€ (-80%) Borderlands: The Handsome Collection – 9,99€ (-75%)

– 9,99€ (-75%) Until Dawn – 9,99€ (-50%)

– 9,99€ (-50%) Blasphemous – 6,24€ (-75%)

– 6,24€ (-75%) Titanfall 2 – 6,99€ (-65%)

– 6,99€ (-65%) Vampyr – 9,99€ (-75%)

– 9,99€ (-75%) Darksiders III – 8,99€ (-85%)

– 8,99€ (-85%) Call of Cthulhu – 5,99€ (-70%)

– 5,99€ (-70%) Resident Evil: Code Veronica X – 5,99€ (-60%)

– 5,99€ (-60%) Oddworld New ‘n’ Tasty Complete Edition – 5,24€ (-75%)

– 5,24€ (-75%) Sherlock Holmes: Crimes and Punishments – 7,99€ (-80%)

– 7,99€ (-80%) Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition – 8,99€ (-85%)

– 8,99€ (-85%) The Last Campfire – 5,99€ (-60%)

Migliori giochi a meno di 5 euro su PlayStation Store

The Sims 4 – 4,79€ (-88%)

– 4,79€ (-88%) Dark Souls II – 4,99€ (-75%)

– 4,99€ (-75%) Payday 3: Crimewave Edition – 3,99€ (-80%)

– 3,99€ (-80%) Plants vs Zombies Garden Warfare 2 – 3,99€ (-80%)

– 3,99€ (-80%) Need for Speed – 4,99€ (-75%)

– 4,99€ (-75%) Outlast – 3,79€ (-80%)

– 3,79€ (-80%) Dishonored 2 – 3,99€ (-80%)

– 3,99€ (-80%) Resident Evil – 4,99€ (-75%)

– 4,99€ (-75%) Metro Redux – 4,49€ (-85%)

– 4,49€ (-85%) Saints Row IV: Re-Elected – 4,99€ (-75%)

– 4,99€ (-75%) Wolfenstein: The New Order – 4,99€ (-75%)

– 4,99€ (-75%) Unravel – 4,99€ (-75%)

– 4,99€ (-75%) Celeste – 4,99€ (-75%)

– 4,99€ (-75%) Resident Evil 0 – 4,99€ (-75%)

– 4,99€ (-75%) Dead Island: Riptide Definitive Edition – 4,99€ (-75%)

– 4,99€ (-75%) Dragon Ball Xenoverse – 3,99€ (-80%)

Migliori giochi a meno di 3 euro su PlayStation Store

Di seguito, quelle che per noi sono le migliori offerte per i giochi sotto i 3€ in questo momento su PlayStation Store:

Thief – 2,99€ (-85%)

– 2,99€ (-85%) Homefront: The Revolution – 2,99€ (-85%)

– 2,99€ (-85%) Murdered: Souls Suspect – 1,99€ (-90%)

– 1,99€ (-90%) Limbo – 2,24€ (-75%)

– 2,24€ (-75%) Deadlight: Director’s Cut – 2,99€ (-80%)

– 2,99€ (-80%) Oxenfree – 0,99€ (-90%)

Sentitevi liberi di segnalare nei commenti ulteriori promozioni che avete adocchiato su PlayStation Store, per farle scoprire anche ad altri videogiocatori!