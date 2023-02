Games With Gold, disponibili ora a sorpresa 2 nuovi giochi gratis Xbox

Non è passata inosservata a molti fan la completa assenza di annunci per i nuovi giochi gratis in arrivo su Xbox Games With Gold, l’iniziativa che consente agli utenti abbonati di accedere ogni mese a nuovi titoli riscattabili.

La promozione è riservata solo per i giocatori iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon) e permette solitamente di accedere a 2 nuovi titoli al mese, distribuiti rispettivamente all’inizio e intorno alla metà di ciascun nuovo mese dell’anno.

Curiosamente, pur non essendo ancora arrivato alcun annuncio ufficiale sui nuovi omaggi in arrivo a marzo, il sempre beninformato Wario64 su Twitter ha avvertito i fan che sono già disponibili da questo momento ben 2 giochi gratis riscattabili, che presumibilmente dovrebbero far parte della nuova line-up di Games With Gold.

I giocatori iscritti a Live Gold o Game Pass Ultimate potranno dunque aggiungere al loro catalogo Sudden Strike 4 Complete Collection e Trüberbrook: come di consueto, si tratta di giochi disponibili su Xbox One ma utilizzabili anche su Xbox Series X|S in retrocompatibilità.

Sudden Strike 4 è uno strategico in tempo reale che propone diverse campagne ispirate alle più celebri battaglie della Seconda Guerra Mondiale: la promozione vi permetterà di accedere gratuitamente alla Complete Edition, che include tutti e cinque i DLC pubblicati in seguito all’uscita.

Trüberbrook è invece una misteriosa avventura sci-fi con scenari disegnati a mano, ambientata in un villaggio sperduto della Germania rurale in una versione alternativa degli anni ’60, appartenente a un universo parallelo: invece di godervi una meritata e rilassante vacanza, potreste ritrovarvi a dover salvare il mondo.

Dato che non è ancora arrivato un annuncio ufficiale sul consueto blog Xbox, non sappiamo con certezza come mai la casa di Redmond abbia scelto di distribuire ben 2 giochi gratis e se questa rappresenterà la line-up completa: in ogni caso, vi consigliamo di procedere al riscatto il prima possibile attraverso i seguenti link ufficiali.

In attesa di ricevere ulteriori conferme sui giochi gratis in arrivo su Games With Gold, vi ricordiamo anche che oggi è l’ultimo giorno disponibile per riscattare For The King. Potrete aggiungere alla vostra raccolta anche il folle gioco di calcio Guts ‘N Goals, disponibile fino al 15 marzo.

A proposito di novità, proprio nelle scorse ore Xbox ha anche annunciato un nuovo evento che annuncerà tre nuovi giochi in arrivo: non si tratta ancora del chiacchierato evento di Starfield, ma vi terremo aggiornati se dovessero arrivare ulteriori reveal in merito.