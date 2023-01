Games With Gold, disponibile da ora il nuovo gioco gratis Xbox di gennaio 2023

Da questo momento è ufficialmente disponibile il secondo gioco gratis del 2023 di Xbox Games With Gold, che completa ufficialmente la line-up di nuovi titoli prevista per il primo mese dell’anno.

Ricordiamo che i giochi gratis di Games With Gold possono essere riscattati grazie a un abbonamento Live Gold o Game Pass Ultimate (che trovate in sconto su Amazon) e che saranno vostri per sempre, a patto di essere sempre iscritti ai servizi.

A partire da oggi potete dunque riscattare Autonauts, un gradevole simulatore e gestionale ambientato in pianeti disabitati, che potrete fare vostro senza alcun obbligo di acquisti aggiuntivi.

Il primo gioco gratis del 2023, Iris Fall, è inoltre attualmente ancora disponibile per il download: sarà rimosso infatti soltanto alla fine del mese, mentre per Autonauts avrete tempo fino al 15 febbraio per aggiungerlo alla vostra raccolta.

In questo nuovo originale titolo dovrete mettere in moto i mondi grazie al potere dell’automazione: raccogliendo risorse e costruendo colonie sarete in grado sarete in grado di progettare una serie di robot operai in grado di darvi una mano.

Dopo aver fatto crescere adeguatamente il vostro nuovo pianeta disabitato, sarete in grado di plasmarlo in una colonia abitata da tanti robot felici di seguire i vostri ordini: si tratta dunque di un titolo rilassante e adatto agli amanti delle simulazioni.

Potete scaricare il vostro nuovo gioco gratis Xbox grazie a Games With Gold direttamente dalla sezione dedicata sulle vostre console o, in alternativa, semplicemente dirigendovi al seguente indirizzo ed effettuando il login con un account attualmente iscritto ad uno dei servizi in abbonamento.

Cogliamo inoltre l’occasione per ricordarvi che, se siete attualmente iscritti a Game Pass, da questa settimana saranno ufficialmente disponibili ben 3 nuovi giochi gratis, particolarmente importanti e attesi dai fan.

Inoltre, a breve potrebbe arrivare un nuovo annuncio interessante per gli utenti interessati a condividere il proprio servizio in abbonamento: Microsoft sembrerebbe pronta al lancio globale di Xbox Game Pass Friends & Family, il piano che permetterà a più utenti di accedere al catalogo.