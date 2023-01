Xbox Game Pass, il piano con i giochi gratis condivisi potrebbe essere svelato presto

Dopo un periodo di test portato avanti soltanto in alcuni territori selezionato, Microsoft potrebbe essere finalmente pronta a svelare il lancio globale di Xbox Game Pass Friends & Family, il nuovo piano del servizio in abbonamento che permetterà di condividere i giochi gratis con amici e familiari.

Il servizio di casa Microsoft (lo trovate in sconto su Amazon) è ormai uno dei più grandi punti di forza di casa Xbox, e stando alle ultime indiscrezioni potrebbe diventare ancora più importante grazie a un nuovo piano selezionabile dagli utenti.

Ricordiamo che il nuovo piano costerebbe circa 21.99€ al mese e permetterebbe di condividere l’abbonamento con un massimo di 4 amici o familiari, ma al momento è stato reso disponibile soltanto in Colombia e in Irlanda come parte di un test.

Sono ormai passati diversi mesi da quel periodo di prova e Microsoft sembrerebbe pronta a un lancio globale, almeno stando ad alcune informazioni individuate dagli utenti statunitensi nelle ultime ore.

Sembra infatti che alcuni fan residenti negli Stati Uniti abbiano ricevuto le prime pubblicità relative all’arrivo di Xbox Game Pass Friends & Family, anche se attualmente non è ancora ovviamente disponibile per gli utenti che non sono residenti in Colombia o in Irlanda.

(FYI) Xbox Game Pass Friends & Family is being advertised on the PC Xbox App in the US

Looks like it could be launching in January, expect an announcement at the Xbox Developer Direct showcase

Credit to Sullivan (Resetera) for pic.twitter.com/DJiQCxt7mD

— Idle Sloth (@IdleSloth84_) January 11, 2023