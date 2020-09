Everywhere pronto a sfidare GTA: finanziamenti da Netease per il gioco dell’ex presidente di Rockstar North

Era il 2016 quando Leslie Benzies si ritrovò a lasciare in malo modo Rockstar North, società di cui era stato presidente e per la quale si era dedicato al celeberrimo franchise GTA.

Nel 2017, dopo una serie di cause che si erano risolte solamente nel 2018, l’autore aveva annunciato di aver messo insieme Build a Rocket Boy, uno studio a Edimburgo per lo sviluppo di un misterioso videogioco, Everywhere. Tra le fila della compagnia figurano diversi veterani, compresi ex sviluppatori della serie Grand Theft Auto, e stando a quanto svelato oggi da The Telegraph il nuovo team può anche contare su finanziamenti importanti.

La testata britannica afferma infatti che diversi investitori hanno deciso di destinare i loro fondi a Build a Rocket Boy: tra questi figura anche il gigante cinese Neatease, che ha messo a disposizione £32 milioni, circa 35 milioni di euro, per aiutare il progetto Everywhere.

Per ora non ci è dato conoscere la specifica natura del gioco, ma anni addietro, come riesuma VGC, ai microfoni di VentureBeat Leslie affermò che il titolo avrebbe mescolato «tantissime meccaniche tradizionali, ma realizzeremo qualcosa che prende ispirazione da… be’, qualsiasi cosa», da cui quindi il titolo.

L’autore aveva parlato di un’ampia varietà di modalità di gioco e che potessero consentire non solo agli autori di raccontare delle storie, ma anche ai giocatori di esprimersi al massimo. Come, per ora è ancora misterioso. Sappiamo, però, che il gioco sta venendo realizzato con Amazon Lumberyard, l’engine della compagnia di Jeff Bezos.

Vedremo ora, con i nuovi importanti finanziamenti, se ci saranno novità per il progetto in essere e se saranno diramate quanto prima anche per il pubblico e gli addetti alla stampa.