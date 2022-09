Forza Motorsport si avvicina al rinvio? Per Turn 10 “occorre molto tempo”

Il nuovo capitolo di Forza Motorsport potrebbe essere molto vicino al rinvio: sebbene non sia stata annunciata alcuna nuova finestra di lancio, dopo le ultime dichiarazioni di Turn 10 appare infatti molto improbabile che possa essere rispettata l’attuale uscita.

L’atteso capitolo racing che sarà disponibile al day-one su Xbox Game Pass (trovate l’abbonamento in sconto su Amazon) è ufficialmente entrato in piena produzione, ma per ammissioni degli stessi sviluppatori la fase finale inizierà soltanto nel 2023 stesso.

Proprio per questo motivo, sembra sempre più difficile che Forza Motorsport possa essere davvero lanciato entro fine primavera 2023, soprattutto alla luce delle dichiarazioni di Dan Greenwalt, general manager del franchise.

Come riportato da Wccftech, Greenwalt ha voluto dare nuovi aggiornamenti sullo stato dei lavori tramite un nuovo video ufficiale, dove ha spiegato accuratamente come funziona la fase di produzione dei loro prodotti, anticipando che ci vorrà «molto tempo».

Il general manager ha infatti spiegato che esistono quattro fasi durante lo sviluppo di un videogioco: quella concettuale, la pre-produzione, la piena produzione — che è quella in cui si trova attualmente Forza Motorsport — e la rifinitura finale.

Tuttavia, prima che si possa arrivare a quest’ultima fase, sarà necessaria molta pazienza: si tratta infatti di un processo delicato che richiede moltissimo tempo.

«La rifinitura è davvero critica. Se possiedi un gioco enorme come [Forza] Motorsport e stai ripensando a tanti sistemi, ci sono tantissime aree di superficie che vanno rifinite. E per questo occorre molto tempo. […] Attualmente siamo in piena produzione, e prima o poi ci avvieremo in questa fase nel prossimo anno».

Tecnicamente parlando, non è stato annunciato alcun rinvio, ma a giudicare dalla quantità di tempo che sarà necessario e dal non poter stabilire neanche indicativamente quando inizierà l’ultima fase «critica» della produzione sembra davvero difficile che possa essere garantita l’uscita a primavera.

Appare dunque sempre più probabile un potenziale rinvio alla fine del 2023, anche se raccomandiamo naturalmente di prendere il tutto con le dovute precauzioni in attesa di ulteriori comunicati ufficiali.

Ciò che è certo è che Forza Motorsport sarà uno dei giochi più ambiziosi in arrivo su Xbox Series X: sono già trapelate le prestazioni next-gen del prossimo capitolo.

Potrebbero però esserci sorprese in arrivo anche per i possessori di Xbox One: negli scorsi mesi sembravano infatti essere trapelati i primi screenshot di una versione old-gen, attualmente non ancora confermata dagli sviluppatori.