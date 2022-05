Forza Motorsport 8, leak svela una sorprendente versione Xbox One

Dopo anni dal suo annuncio, Forza Motorsport 8 torna a mostrarsi (si fa per dire) con un leak che svela una versione del gioco difficile da immaginare.

La linea principale del franchise che è stata affiancata da Forza Horizon, il cui ultimo capitolo potete recuperare su Amazon, si avvicenderà alla prossima occasione con lo stile di corsa più classico.

Un titolo che è scomparso dai radar ormai da anni, in mezzo ad uno sviluppo corposo ed evidentemente molto più complicato del previsto.

Forza Motorsport 8 promette di cambiare la serie per sempre, su Xbox Series X, stando alle ultime dichiarazioni del team di sviluppo sul progetto.

Nel silenzio generale, che continua ad essere una costante per Forza Motorsport 8, un nuovo leak ci dà una notizia molto curiosa riguardo il gioco.

Dopo l’annuncio nel 2020, Microsoft non è mai stata troppo prolissa nello spiegare su quali console sarà disponibile il gioco di corse.

Certo è facile prevedere come un titolo così importante potrebbe essere l’araldo della nuova generazione di Xbox, ma stando al leak in questione potreste rimanere molto sorpresi.

Tramite Reddit, ovviamente, scopriamo che Forza Motorsport 8 uscirà anche sulla precedente generazione di console, ovvero su Xbox One.

Gli screenshot che vedete qui sopra sono tratti da una build del gioco per la console old-gen, confermati anche da alcune fonti che ritengono veritiere queste immagini.

Ovviamente va detto che il fatto che una versione Xbox One di Forza Motorsport 8 esista, non significa che verrà pubblicata per forza, come ricorda Wccftech. La build chiaramente esiste, ma dobbiamo attendere una conferma per sapere se verrà completata, e quindi pubblicata.

Già due anni fa, però, si parlava del fatto che il titolo potesse non essere un’esclusiva Xbox Series X. Questo nuovo leak potrebbe essere una conferma, a questo punto.

E non vediamo l’ora di rivederlo in azione, perché Turn 10 sta facendo promesse davvero molto importanti per Forza Motorsport 8.