Forza Motorsport sarà davvero next-gen: svelate le performance su Xbox Series X

La qualità grafica e la cura per i dettagli di Forza Motorsport è stata particolarmente sorprendete e, senza dubbio, uno degli highlight dell’ultima conferenza di Xbox e Bethesda.

L’ultima fatica di Turn 10, che sarà disponibile a primavera 2023 anche su Xbox Game Pass (trovate l’abbonamento in offerta su Amazon), ha infatti mostrato in particolar modo la potenza bruta che sarà possibile raggiungere su console, inclusi anche i bellissimi effetti grafici real-time possibili con il ray tracing.

Il bellissimo trailer mostrato durante la conferenza ha permesso dunque di mostrare i muscoli della console next-gen di casa Microsoft, confermando in queste ore ufficialmente anche un dato molto interessante.

Il sito ufficiale di Forza Motorsport ha infatti svelato che su Xbox Series X è in grado di girare in risoluzione 4K a 60FPS, offrendo così una performance next-gen di tutto rispetto (via Pure Xbox).

Per quanto riguarda invece Xbox Series S, gli sviluppatori hanno confermato che riuscirà a raggiungere ugualmente i 60FPS, riducendo però la risoluzione a 1080p: un sacrificio comprensibile per garantire la migliore fluidità possibile.

Vale comunque la pena di sottolineare che al momento non sono stati confermati ulteriori dettagli sul ray tracing: non è chiaro dunque se queste performance terranno conto anche dell’effettiva abilitazione o se saranno disponibili modalità per scegliere tra qualità grafica e prestazioni.

Con molta probabilità, sarà necessario rinunciare al ray tracing su Xbox Series S, come del resto è già accaduto con altri titoli particolarmente esigenti: restiamo comunque in attesa di ulteriori conferme ufficiali sulla vicenda.

Attraverso il sito di Forza Motorsport apprendiamo inoltre che potrebbe essere prevista una versione su Xbox One: in una delle domande frequenti in merito al possibile lancio sulle console old-gen viene solo sottolineato che in futuro saranno disponibili nuovi dettagli sulle piattaforme di lancio.

Un annuncio che potrebbe dunque confermare un leak relativo alla sorprendente versione Xbox One, per la quale sarebbero disponibili addirittura i primi screenshot.

Forza Motorsport non è stato l’unico titolo di peso presente nella conferenza di casa Microsoft: nel caso vi siate persi qualche annuncio, potete consultare il nostro recap con tutti i trailer di Xbox + Bethesda Showcase.