Forza Horizon 5 non si ferma più: numeri da record in una settimana

Ormai è possibile affermarlo senza temere possibili smentite: Forza Horizon 5 in pochissimo tempo è già diventato uno dei titoli più importanti di sempre mai lanciati su Xbox.

Una larga parte del successo del titolo è certamente dovuta alla disponibilità dal lancio su Xbox Game Pass Ultimate, che ha spinto tanti curiosi ed appassionati a scaricarlo gratis fin da subito, apprezzandolo e consentendogli di continuare a battere nuovi record.

Uno degli aspetti particolarmente sorprendenti fin dai primi trailer è stata infatti la grafica di gioco, talmente ben curata da apparire a tratti perfino meglio della realtà.

Il risultato è che Forza Horizon 5 è già diventato il miglior lancio Xbox di sempre, raggiungendo numeri impressionanti che oggi sono stati perfino battuti.

L’ultima produzione di Playground Games aveva infatti raggiunto ben 4.5 milioni di giocatori al day-one, raggiungendo un nuovo record per una produzione Xbox Game Studios.

Il racing game open world, disponibile su Xbox Game Pass, è oggi però riuscito ad andare perfino oltre: come segnalato da GamingBolt, Forza Horizon 5 ha appena raggiunto numeri da record.

Aaron Greenberg, responsabile del marketing di Xbox, ha infatti segnalato su Twitter che l’ultimo capitolo della serie ha già superato 6 milioni di giocatori nella prima settimana di lancio: un traguardo incredibile per la serie e per la casa di Redmond.

E come sottolineato dallo stesso Greenberg, la settimana di lancio tecnicamente non è ancora finita, il che vuol dire che questa impressionante cifra potrebbe riuscire ad aumentare ancora di più.

You all are amazing, not only did we set the record for biggest Xbox Game Studios’ launch ever, but now over 6 million players and growing, still in our launch week! #ForzaHorizon5 https://t.co/kiTB3eGknp

— Aaron Greenberg ‍♂️U (@aarongreenberg) November 11, 2021