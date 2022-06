Forza Horizon 5, il doppiaggio in italiano è realtà: tutte le novità dell’importante patch

Con un comunicato rilasciato sul proprio blog ufficiale e sui social media, gli sviluppatori di Forza Horizon 5 hanno annunciato che da adesso è disponibile un nuovo aggiornamento su console Xbox e PC, particolarmente importante soprattutto per gli utenti italiani.

L’amatissimo gioco di corsa open world, rivelatosi ben presto uno dei migliori titoli disponibili su Xbox Game Pass (potete trovare l’abbonamento in offerta su Amazon), tra le tante novità introdotte del Series 9 Update ha deciso di fare contenti anche gli utenti del nostro paese, introducendo ufficialmente il doppiaggio in lingua italiana.

Quello che al lancio si è rivelato il miglior successo di sempre di Xbox Game Pass diventa dunque ancora più appetibile per chi preferisce una localizzazione completa nella nostra lingua: ricordiamo infatti che fino ad oggi Forza Horizon 5 aveva incluso solamente i sottotitoli italiani.

Oltre al doppiaggio in italiano, Playground Games ha anche annunciato lo stesso trattamento per il voice over spagnolo e coreano, oltre a una localizzazione per quanto riguarda i sottotitoli per altri 7 paesi europei.

Tra le principali modifiche apportate nell’ultimo aggiornamento sono presenti anche importanti novità: per prepararsi alla prossima espansione in uscita il prossimo mese, sono infatti state aggiunte nuove auto ed elementi cosmetici a tema Hot Wheels.

È stato inoltre introdotto un nuovo evento Monthly Rivals intitolato «Forza EV» e, soprattutto, è stata introdotta la modalità co-op fino a 6 giocatori per Horizon Stories.

The #ForzaHorizon5 Series 9 Update is now available to download on Xbox, Windows and Steam. Here's a look at the new features and fixes designed to improve your gameplay experience.

Additional details can be found in the complete patch notes: https://t.co/453NTmAJQ1 pic.twitter.com/HlYzuIEu0Y

— Forza Support (@forza_support) June 21, 2022