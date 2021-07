Fortnite, “un nuovo viaggio” (e tanti bonus gratis) in arrivo

Fortnite non sembra voler dire basta alla valanga di contenuti in arrivo, a cui ora si aggiunge l’ingresso in scena di un’icona davvero molto nota.

Il battle royale targato Epic Games ha infatti abituato fin troppo bene la community di giocatori, che ormai a cadenza regolare ricevono contenuti sempre nuovi e interessanti.

Il recente leak ha infatti anticipato una valanga di novità che invaderanno Fortnite nei prossimi mesi, confermando il supporto degli sviluppatori americani.

Solo ieri, del resto, è stato ufficializzato un maxi evento della durata di tre giorni che si preannuncia essere davvero indimenticabile.

Ora, Epic ha confermato che, insieme al suo set, Skye estiva entrerà a far parte del Pacchetto Crew di agosto.

Il bundle sarà a disposizione dei membri della Crew di Fortnite a partire dalla giornata del 1 agosto, alle 02:00 ora italiana.

Basato su un’idea dell’artista della community nollobandz, il set conterrà il costume Skye estiva il dorso decorativo Scudo aquila maledetto con un nuovo amico alato e il piccone a una mano Spada epica della Forza.

Ma non solo: sono attese anche la copertura a tema Miaoscolo Pspspsps!, la copertura a tema Miaoscolo Ombra Grinta gatta e la schermata di caricamento Incarico pomeridiano.

Epic ricorda che gli abbonati alla Crew di Fortnite hanno accesso istantaneo al Pass battaglia della stagione attuale.

Tutti i giocatori, durante l’attuale Capitolo 2 – Stagione 7, riceveranno quindi in maniera automatica il Pass battaglia relativo.

Se siete tra coloro che hanno già acquistato il Pass battaglia di Capitolo 2 – Stagione 7 prima di abbonarvi, Epic offrirà un singolo rimborso di 950 V-buck sul vostro account.

Ricordiamo che ieri ci è stata segnalata la collaborazione con DC Comics per l’inclusione di un anti eroe davvero letale.

Alcuni giorni fa è stata invece annunciata una collaborazione con il marchio Ferrari, aggiungendo al gioco un’auto che definire “fiammante” è poco.

Infine, a inizio luglio è stata rilasciata anche la skin dedicata al Dio dell’Inganno del Marvel Cinematic Universe, Loki, protagonista anche della serie omonima su Disney+.