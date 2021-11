Fortnite, un leak svela la data della “fine” (ed è vicinissima)

Fortnite è il battle royale più famoso di tutti i tempi, in grado – a molti anni dall’uscita – di fare registrare ancora numeri davvero esaltanti, specie per le tasche di Epic.

Il gioco di battaglia reale è infatti diventato un fenomeno inarrestabile, visto che col passare delle Stagioni sono stati inclusi contenuti sempre nuovi e di tendenza.

Solo pochi giorni fa è entrato a far parte di Fortnite anche un supereroe Marvel che non ha certo bisogni di presentazioni, più in particolare un celebre membro degli X-Men.

Senza contare che proprio oggi è stato aggiunto uno dei personaggi più attesi da settimane, nonché uno dei ninja più celebri in assoluto.

Ora, come riportato da GameSpot, sembra che qualcuno abbia intercettato (grazie a un leak) la data della fine ufficiale di Fortnite Capitolo Due Stagione 8, e che questa sarebbe ormai in dirittura d’arrivo.

La Stagione 8 del Capitolo 2 di Fortnite si concluderà, pare, il 5 dicembre prossimo e, sempre secondo la fuga di notizie, questa sarà anche la fine del Capitolo 2 nella sua interezza.

Ma non solo: il gran finale dovrebbe ovviamente concludersi con un qualche tipo di evento speciale proprio il 5 dicembre, con conseguente chiusura del gioco fino all’inizio del Capitolo 3, al via pochi giorni dopo.

YLSDev e FNBRintel su Twitter hanno infatti condiviso un’immagine trapelata del presunto evento finale del Capitolo 2, che mostra quattro personaggi che camminano verso la Cube Queen al centro della mappa.

Trovate l’immagine in questione poco sotto:

L’autorevole leaker HYPEX ha confermato la cosa, aggiungendo l’arrivo di un evento del tutto simile a quello del buco nero che “congelerà” il gioco fino al 7 dicembre.

Avete già letto in ogni caso che Fortnite ha da poco interessato anche la serie TV Netflix più vista nelle ultime settimane, ovvero Squid Game?