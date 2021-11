Fortnite e Marvel di nuovo insieme: arriva uno degli X-Men più amati

L’innarestabile Fortnite continua ad accentrare su di sé tutti i personaggi dei più noti universi dell’intrattenimento mondiale.

Quello del battle royale di Epic Games è un vero e proprio metaverso che non ha niente da invidiare a Ready Player One in quanto a varietà di personaggi.

Uno degli ultimi annunci era tra i più attesi, perché uno dei più noti personaggi del mondo dei manga è arrivato finalmente in Fortnite.

Arrivato a strettissimo giro con un altro, grandissimo crossover, stavolta videoludico con un altro pezzo da 90 del mondo del gaming.

Non molto tempo fa un anti-eroe Marvel era stato inserito all’interno di Fortnite, il possente Venom che ha fatto parte di un pacchetto contenente Eddy Brock e Carnage.

Ma non poteva finire ovviamente qui, perché che multiverso mondiale globale sarebbe senza altri eroi Marvel, non trovate?

Gli eroi della Casa delle Idee sono una routine ormai all’interno di Fortnite, e il prossimo è uno degli X-Men più amati.

Anzi, una delle X-Men più amate per essere precisi, perché il battle royale accoglierà Jean Grey, conosciuta come Fenice, o meglio conosciuta come Fenice Oscura.

Come da tradizione verrà inserito il classico pacchetto fatto di skin, emote, effetti per il personaggio e schermata di caricamento a tema.

Jean Grey è uno dei mutanti più intressanti del mondo Marvel, personaggio creao da Stan Lee e Jack Kirby, che ha fatto il suo esordio sulle pagine di X-Men n. 1 nel settembre del 1963.

A proposito di Marvel, di recente anche un altro eroe amatissimo ha fatto il suo ingresso in Marvel’s Avengers, soddisfando un’attesa veramente troppo lunga.

Per quanto riguarda Fortnite, di recente c’è stato un episodio molto spiacevole riguardante Travis Scott, uno dei primi grandi nomi a collaborare con il gioco.

In Cina, invece, Epic Games si è dovuta ritirare, abbandonando quel mercato con Fortnite per via delle leggi troppo severe del governo cinese.