Fortnite, un countdown è apparso nel gioco: di cosa si tratta?

Fortnite sembra non voler fermarsi, visto che ai numerosi contenuti rilasciati nelle ultime settimane si è aggiunto ora un misterioso conto alla rovescia.

L’ormai celebre battle royale è infatti noto per solleticare la curiosità dei giocatori, presentando eventi speciali senza troppo preavviso.

Solo pochi giorni fa è stata infatti annunciata una collaborazione con il marchio Ferrari, aggiungendo al gioco un’auto davvero strepitosa.

Ma non solo: ieri è stata anticipata l’inclusione di una feature molto particolare, che potrebbe tranquillamente cambiare per sempre il modo di giocare alla battaglia reale.

A countdown has started to appear for some people! It seems to end in 10 days from now!

(Thanks to @isaacha01507221 for sending me this screenshot in DMs!) pic.twitter.com/3zbprKnnrj

— Shiina (@ShiinaBR) July 27, 2021