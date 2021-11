Fortnite rimuove contenuti dopo il concerto trasformato in tragedia

Tra le tante collaborazioni che Fortnite aveva deciso di avviare, una di quelle avviate con successo negli ultimi mesi era legata al rapper Travis Scott, balzato agli onori della cronaca in queste ore per via di un suo concerto conclusosi in tragedia.

Il festival musicale Astroworld si è infatti concluso prematuramente con la morte di 8 persone, motivo che ha spinto gli sviluppatori di Fortnite, comprensibilmente, a voler interrompere la collaborazione e rimuovere senza preavviso una nuova emote, lanciata proprio in concomitanza dell’evento.

I fan hanno infatti ormai imparato a conoscere e apprezzare i crossover di Fortnite, come quello relativo a League of Legends: purtroppo, quello con il noto rapper si è concluso in un modo che non avremmo voluto mai raccontare.

Le collaborazioni videoludiche sono spesso tra le più apprezzate dai fan, come dimostrato dall’arrivo di Jill e Chris di Resident Evil, ma c’è sempre stato spazio anche per crossover con personaggi dello spettacolo in carne ed ossa.

Come riportato da Eurogamer.net, la sezione giornaliera del negozio di Fortnite avrebbe dovuto rimanere online come al solito nella giornata di ieri, proponendo nuovi contenuti acquistabili.

Questa volta, Epic Games aveva deciso di mettere a disposizione l’emote Out West, che includeva un pezzo dell’omonima canzone di Travis Scott, proprio per festeggiare il concerto di quelle ore.

Improvvisamente, dopo la notizia della tragedia avvenuta proprio al festival della musica, Fortnite ha rilasciato una breve dichiarazione spiegando che la sparizione della sezione giornaliera non era un bug, e che a partire da oggi sarebbe tornato tutto normale:

It’s known that the "Daily" section of the Item Shop has been disabled. This is intentional and the "Daily" section will return with the next Item Shop refresh. pic.twitter.com/rc6Kqh7qoW — Fortnite Status (@FortniteStatus) November 8, 2021

Gli sviluppatori non sono voluti entrare nei dettagli per spiegare il motivo della decisione, ma considerando la collaborazione avviata è molto facile comprendere la volontà di Epic Games di dissociarsi da quanto, purtroppo, accaduto.

Chiunque sia riuscito ad acquistare l’emote in tempo, almeno per il momento, può continuare ad utilizzarla senza alcuna limitazioni: allo stesso tempo non è stato ancora impedito di utilizzare la skin di Travis Scott, rilasciata in precedenza per la vendita.

Non è dunque chiaro se Epic Games deciderà di intervenire ulteriormente per rimuovere qualunque associazione con il rapper: vedremo se ci saranno ulteriori interventi dopo una tragedia evitabile e sconvolgente.

Un’ulteriore grattacapo da gestire per gli sviluppatori, dopo che la versione cinese di Fortnite si è rivelata un grande flop, al punto da essere stati costretti a chiuderlo.