Fortnite, questo weekend arriva il crossover più “stiloso” di sempre

Epic Games ha dimostrato più volte che probabilmente non c’è nulla sulla Terra che non possa essere incluso in Fortnite in qualche modo.

Dopo Spider-Man, Master Chief e LeBron James, il battle royale (che spopola anche su Amazon con un bel po’ di offerte speciali) si prepara a un nuovo crossover previsto questo fine settimana.

Questo senza contare che proprio in queste ore lo sviluppatore ha svelato l’arrivo del nuovo eroe del momento, già disponibile a sorpresa sull’apposito store.

Difatti, come riportato anche da The Gamer, i prossimi artisti ad essere immortalati all’interno del gioco saranno l’iconico gruppo hip-hop Wu-Tang Clan.

La notizia che il Wu-Tang Clan avrà degli oggetti associati aggiunti a Fortnite è stata rivelata tramite una breve clip che mostra l’emote relativa alla band pubblicata sull’account Twitter ufficiale del gioco.

Come se non bastasse, sono in arrivo anche molti altri oggetti legati al Wu-Tang, come spiegato da Epic in un recente post sul blog.

In testa ci saranno le due skin del Wu-Tang Clan: gli abiti Throwback BG e BRITE saranno inoltre dotati di back bling incluso, assieme a dei picconi che possono essere acquistati separatamente o come parte dei rispettivi bundle.

The Wu-Tang Clan just teased their upcoming Fortnite collaboration! (Thanks to @zatheo_ for making me aware of this!) pic.twitter.com/SAP588sQRp — Shiina (@ShiinaBR) April 20, 2022

Entrambi i back blings reagiscono alla musica: il piccone Throwback2, ad esempio, risponde quando si viene colpiti, mentre il piccone BRITE lascerà una scia di vernice.

I nuovi look saranno disponibili come oggetti fisici anche nel mondo reale, presumibilmente senza il back bling e i picconi.

Tutti gli oggetti saranno disponibili per l’acquisto a partire dalle ore 20 di sabato 23 aprile 2022. Non è chiaro se il Wu-Tang Clan si esibirà in un concerto live nel gioco, come accaduto con altri artisti in passato.

