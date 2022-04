Fortnite ora è più “caotico”: arriva il nuovo giustiziere Marvel del momento

Il fortissimo legame tra l’universo Marvel e Fortnite continua a dimostrarsi indissolubile: Epic Games ha infatti svelato l’arrivo del nuovo eroe del momento, già disponibile a sorpresa sull’apposito store.

Sul battle royale più famoso al mondo, come comunicato sul sito ufficiale, è infatti ufficialmente arrivato anche Moon Knight, il giustiziere dei viaggiatori notturni e protagonista dell’omonima serie attualmente in corso su Disney+.

I giocatori di Fortnite (di cui potete trovare tantissimi prodotti a tema su Amazon) potranno dunque divertirsi con il nuovo eroe arrivato direttamente dai fumetti della casa delle Idee, che si unirà dunque a un roster già estremamente ampio.

Il look di Moon Knight è stato ispirato dall’omonima serie TV attualmente in onda, che proprio come nell’adattamento televisivo permetterà ai giocatori di scegliere uno tra due costumi diversi.

Come potete vedere voi stessi nell’immagine promozionale, i giocatori potranno non solo indossare i classici abiti di Moon Knight, ma potranno adottare anche l’aspetto più formale e «garbato» di Mr. Knight, in base alle proprie preferenze.

Il Pugno di Konshu introduce nell’apposito pacchetto dedicato anche due nuovi elementi cosmetici: il dorso decorativo Mantello di Moon Knight e il piccone Falci Lunari, così da essere pronti a fare sempre giustizia.

Il nuovo eroe Marvel è dunque disponibile già da adesso all’interno del negozio oggetti di Fortnite: tutti gli utenti interessati potranno dunque iniziare ad acquistarlo ed impersonare il giustiziere notturno.

A questo punto i fan non vedranno certamente l’ora di scoprire quale sarà la prossima collaborazione con l’universo di casa Marvel, ma ciò che è certo è che l’isola di Fortnite da adesso sarà «leggermente» più caotica.

Non resta che scoprire come reagiranno gli appassionati dell’omonima serie TV: l’ultimo recente crossover, dedicato ai più amati protagonisti di Assassin’s Creed, ha infatti convinto i fan a dare una chance al battle royale.

Ricordiamo che proprio pochi giorni fa è arrivato un nuovo importante aggiornamento, che ha introdotto una grande battaglia e una nuova arma equipaggiabile.

Tra i tanti nuovi crossover in arrivo ce ne sarebbe uno decisamente folle: sembra infatti che su Fortnite potrebbe arrivare perfino la famiglia Griffin.