Fortnite, nuovo aggiornamento da oggi: ecco cosa cambia

Epic Games ha deciso di non dire stop agli aggiornamenti del suo Fortnite, tanto che in queste ore è il turno di un nuovo update.

Dopo le ultime novità che hanno invaso il battle royale più famoso di sempre (che spopola anche su Amazon con un bel po’ di offerte speciali) l’aggiornamento di oggi – 26 aprile 2022 – risolve alcuni problemi riscontrati nelle scorse ore.

Dopo l’arrivo della versione 20.20 so no in molti ad aver segnalato vari bug e glitch nel corso delle loro partite, i quali tenderanno ad essere definitivamente ‘patchati’ nelle prossime ore.

Come riportato anche da DualShockers, il nuovo aggiornamento di Fortnite non è particolarmente significativo a livello di contenuto, in quanto è stato rilasciato solo ed esclusivamente al fine di risolvere alcuni bug.

In un tweet pubblicato poco fa sul profilo ufficiale del gioco è infatti arrivata la conferma del rilascio di questo nuovo aggiornamento.

«Abbiamo appena rilasciato una patch di manutenzione su tutte le piattaforme, per risolvere alcuni problemi di stabilità oltre a quelli relativi alla fisica degli outfit», si legge nel post.

E ancora, il messaggio prosegue: «Sarete in grado di scaricare la patch subito prima di lanciare il gioco».

We've just released a maintenance patch on all platforms to address stability and Outfits physics issues. You will be able to download the patch before launching your game. pic.twitter.com/ORymUa3P6l — Fortnite Status (@FortniteStatus) April 26, 2022

La dimensione dell’aggiornamento di oggi non è stata resa nota, ma è molto probabile che le sue dimensioni siano alquanto contenute.

Restando in tema, sarebbe in arrivo un crossover decisamente folle per tutti i giocatori del battle royale di Epic: sembra infatti che su Fortnite potremo presto dare il benvenuto alla famiglia Griffin.

Ma non solo: gli ultimi artisti ad essere immortalati all’interno del gioco sono stati l’iconico gruppo hip-hop Wu-Tang Clan, con un bel po’ di oggetti gratis al seguito davvero da non perdere.

Infine, l’iniziativa umanitaria con cui Fortnite ha ottenuto fondi per aiutare le ONG dell’Ucraina ha raccolto una cifra sorprendente in appena due settimane.