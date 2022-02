Fortnite non funziona: cosa sta succedendo?

Durante la serata di oggi, 3 febbraio 2022, Fortnite starebbe incontrando alcuni problemi ai server piuttosto seri.

Stando alle segnalazioni degli utenti, sembra infatti che il gioco non vada, tanto che moltissimi giocatori non sono in grado di accedere al battle royale.

Epic Games starebbe attualmente lavorando per sbloccare la situazione, tanto che ha già rilasciato un messaggio sui suoi canali social ufficiali.

We're investigating an issue preventing players from connecting to Fortnite services including logging in, matchmaking, voice chat, and other party services. pic.twitter.com/7P4yQ8jgjl

— Fortnite Status (@FortniteStatus) February 3, 2022