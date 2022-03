Fortnite, la rivoluzione è ufficiale: arriva l’update più importante di sempre

Dopo tutti questi anni, Fortnite si è decisamente imposto nella scena dei battle royale, ed è difficile pensare che possa cambiare troppo.

Il battle royale di Epic Games è cambiato però tantissimo dalla sua release iniziale, e di recente il team di sviluppo ha sperimentato alcune novità.

Grazie ad un pretesto narrativo interessante, all’interno di Fortnite è stata rimossa la caratteristica principale del gioco, la sua unicità.

Un cambiamento che, nei giorni scorsi, qualcuno aveva ipotizzato che potesse essere definitivo, andando a cambiare per sempre le fondamenta del gioco.

Dopo il tira e molla degli scorsi giorni, Epic Games ha svelato ufficialmente la novità più importante di Fortnite, che è disponibile da oggi per tutti i giocatori.

All’interno del battle royale è stata introdotta definitivamente la modalità Fortnite Zero Costruzioni in cui, come il nome suggerisce, si elimina il gameplay relativo alle costruzioni.

Proprio come l’inizio del Capitolo 3 Stagione 2, la modalità Zero costruzioni è un puro test di abilità con armi, oggetti ed esplorazione.

La modalità sarà disponibile tra le playlist Singolo, Coppie, Terzetti e Squadre della pagina Scopri.

Senza la capacità di costruire, in Zero costruzioni la prima linea difensiva dei giocatori sarà lo scudo supplementare ricaricabile. Si potranno usare gli elevatori per salire sui dirigibili, e arrampicarsi per creare un vantaggio rispetto agli avversari.

Un annuncio che arriva a stretto giro con il ritorno della modalità costruzioni, che sarà affiancata da questo nuovo modo di giocare a Fortnite che, inevitabilmente, cambierà tutto.

Nel frattempo Fortnite continua con i suoi crossover impossibili, e uno degli ultimi è legato ad uno dei personaggi dei videogiochi più famosi di sempre.

E anche con Assassin’s Creed Valhalla, che entrerà all’interno del gioco di Epic Games in una maniera unica.