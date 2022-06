Fortnite, il prossimo crossover potrebbe essere davvero “leggendario”

Fortnite ci ha abituato a vedere i crossover più impensabili, per quanto riguarda le possibili collaborazioni tra personaggi e brand dei videogiochi (e non solo).

Il battle royale di Epic Games, che è pieno di gadget su Amazon, è qualcosa che va ben oltre il videogioco ormai, è un vero e proprio fenomeno culturale.

Per quanto riguarda le collaborazioni c’è solo l’imbarazzo della scelta, anche con famosissime serie tra le più importanti su Disney+.

In una delle più recenti, Fortnite ha addirittura proposto un crossover con uno Spider-Man esclusivo con tanto di costume inedito: eccolo qui.

E se il prossimo crossover fosse con Dragon Ball Z oppure How I Met Your Mother?

A quanto pare Barney Stinson, lo sciupafemmine della famosissima sit-com, potrebbe esordire all’interno del battle royale di Epic Games e donarci una emote con la sua frase iconica: “sarà leggendario!”

Stando ad un sondaggio riportato da alcuni utenti su Twitter, Epic sta sondando con la community le possibili collaborazioni future, o almeno quelle che gli utenti vorrebbero.

Come potete vedere nel tweet qui sotto, la selezione non ha davvero confini potenzialmente:

I was recently sent an updated survey by Epic with possible upcoming collaborations!

Some of these include ones we have already received, so it means they take these into consideration.

Which ones would you like to see come to the game? pic.twitter.com/a4N6MBNws2

— Fortnite News (@Guille_GAG) June 18, 2022