Fortnite X Marvel: Guerra Zero: prenota ora il primo numero su Amazon!

Dopo l’incredibile successo riscosso dalla serie a fumetti Batman Fortnite Punto Zero, presto arriverà in Italia, il prossimo 8 giugno, il primo numero di Fortnite X Marvel: Guerra Zero, che, come dice il nome stesso, metterà insieme l’universo del popolare battle royale Fortnite con quello Marvel. La storia narrata vede l’arrivo nel mondo Marvel di un frammento del Punto Zero, con conseguente caccia a quest’ultimo.

Particolarmente interessante per i videogiocatori è la presenza di un codice per avere un oggetto estetico di Fornite in ciascun numero, riscattabile su fortnite.com/redeeem. La serie completa consta di cinque numeri e coloro che riscatteranno tutti e cinque gli oggetti estetici sbloccheranno anche un costume aggiuntivo che verrà assegnato nel gioco.

Il primo numero fornirà un costume basato su Spider-Man, mentre quelli seguenti saranno una copertura basata su Iron Man (13 luglio), un piccone basato su Wolverine (17 agosto), uno spray basato su Fortnite x Marvel: Guerra Zero e un altro spray basato su Fortnite x Marvel: Guerra Zero (28 settembre). Segnaliamo che i codici della collezione copertina rigida scadranno il 31 dicembre 2024.

L’opera sarà lanciata in contemporanea in Andorra, Argentina, Austria, Belgio (francofono), Brasile, Canada, Cile, Città del Vaticano, Francia, Germania, Grecia, Italia, Monaco, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Russia, San Marino, Serbia, Slovacchia, Spagna, Svizzera, Turchia, Stati Uniti e Ungheria.. Il prezzo di ciascun numero è piuttosto contenuto, appena 5€, quindi nel caso siate appassionati del noto battle royale di Epic Games o dell’universo Marvel, non dovete assolutamente lasciarvelo sfuggire.

Visto l’incredibile successo riscosso della serie Batman Fortnite Punto Zero, vi consigliamo di prenotare il prima possibile anche questo articolo, così da riceverlo comodamente a casa in tempo per l’uscita ufficiale, prevista per il prossimo 8 giugno. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

