Fortnite, adesso è ufficiale: arriva il ninja più amato di sempre (e non solo)

Dopo i tanti leak e le anticipazioni arrivate nelle scorse settimane, finalmente è arrivata l’ufficialità di uno dei crossover di Fortnite più attesi di sempre, direttamente dagli stessi sviluppatori.

Nei prossimi giorni è infatti in arrivo la collaborazione ufficiale con Naruto Shippuden, che porterà su Fortnite uno degli eroi anime più amati di sempre.

Un leaker aveva già anticipato che Naruto sarebbe arrivato proprio con la Stagione 8: dopo l’annuncio ufficiale di Epic Games, possiamo dunque dire che l’indiscrezione è stata confermata.

La scorsa settimana è arrivato anche il crossover con League of Legends, realizzato per promuovere la serie di Netflix Arcane, ambientata nell’universo di Runeterra.

L’annuncio è arrivato con un semplice tweet pubblicato sull’account ufficiale di Fortnite, che anticipa l’imminente evento crossover in arrivo con l’universo dell’amato anime e manga.

Epic Games ha dunque segnalato che potremo aspettarci l’arrivo di Naruto Uzumaki sull’isola del battle royale più famoso al mondo dal 16 novembre, ovvero dal prossimo martedì.

Pur non essendo stato svelato ancora nel dettaglio cosa sarà inclusa in questa collaborazione, una prima anticipazione è arrivata grazie al noto insider Shiina.

Ha infatti segnalato un’immagine nella quale si riescono già a vedere molti degli accessori che saranno inclusi, oltre ai personaggi giocabili: insieme a Naruto si uniranno anche Sasuke, Sakura e Kakashi.

FIRST LOOK AT THE NARUTO COSMETICS!!!! pic.twitter.com/FPvy3QcHiF — Shiina (@ShiinaBR) November 11, 2021

Purtroppo non è stato ancora possibile vedere il loro aspetto in-game, ma a giudicare da questo annuncio ufficiale dovrebbe essere ormai questione di poche ore.

In ogni caso, gli appassionati di Naruto vorranno segnare questo importante appuntamento sul loro calendario: il momento tanto atteso dai più grandi fan della serie sta finalmente per arrivare.

Una buona notizia dunque per gli amanti del battle royale, dopo che proprio questa settimana Epic Games si era vista costretta a rimuovere contenuti per dissociarsi da un concerto trasformatosi in tragedia.

A proposito di crossover, ricordiamo che Naruto è stato anche uno dei personaggi principali del picchiaduro Jump Force, che sta per essere rimosso ufficialmente da tutti gli store digitali.