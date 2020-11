Fortnite su PS5 e Series X sarà più next-gen di quanto pensiate (e sarà gratis)

Che piaccia o no, Fortnite è sicuramente uno dei fenomeni di questa generazione e – con molta probabilità – anche della prossima.

L’ormai celebre battle royale di Epic Games arriverà infatti la settimana prossima anche sulle console di nuova generazione, grazie a una “nuova” versione pensata specificatamente per PS5 e Xbox Series X.

Questa verrà infatti messa a disposizione dei giocatori sotto forma di vero e proprio aggiornamento gratuito del titolo originale, ma con un bella serie di aggiunte e migliorie.

Una key art ufficiale di Fortnite.

In particolare, l’edizione di Fortnite per piattaforme next-gen avrà una risoluzione 4K e 60 frame al secondo su entrambe le console (su Series S la risoluzione sarà di “soli” 1080p). Ma non solo: gli sviluppatori promettono un grado di interazione con gli scenari ancora più alto, grazie all’inclusione di nuove animazioni ed effetti (incluso fumo, acqua e le situazioni climatiche).

Su PS5 sono stati inoltre confermate le caratteristiche legate al feedback aptico di DualSense, oltre alla cosiddetta funzione Attività, che mette a disposizione dei collegamenti istantanei a specifiche partite direttamente dal menu della console. Infine, i caricamenti della nuova edizione risulteranno più veloci grazie alle SSD, per non parlare dello schermo condiviso in grado di supportare i 60 fotogrammi al secondo.

La data di uscita di Fortnite su PS5 e Series X|S è fissata per il 10 novembre sulla console Microsoft e per il 12 novembre su quella Sony, relativamente al mercato americano (da noi arriverà presumibilmente il 19 dello stesso mese). Il gioco è disponibile da diversi mesi per PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, sparendo però dai sistemi iOS e Android.