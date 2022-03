Fortnite finisce ancora in tribunale (ma la motivazione non è nuova)

Lo youtuber e coreografo Kyle Hanagami ha intentato una causa contro Epic Games per il presunto uso non autorizzato di una mossa di danza in Fortnite.

Non è la prima volta che il battle royale finisce in tribunale, sebbene questa volta la motivazione sembra essere davvero atipica.

Ricordiamo infatti la causa legale che vedeva Epic Games contro Apple relativamente alla gestione dei pagamenti nelle app interne agli store digitali, una controversia che aveva visto il gioco “sparire” dagli smartphone.

Ora, come riportato da GameIndutry, Hanagami sostiene che l’emote di danza ‘It’s Complicated’ nel gioco copia una delle sue mosse coreografiche, di cui detiene il copyright.

La causa sostiene che l’emote di Fortnite copia la mossa di danza di Hanagami senza alcuna autorizzazione ufficiale: l’emote è stata introdotta ad agosto 2020, mentre la routine di danza di Kyle risale al 2017.

La causa intentata da Hanagami chiede un ordinanza del tribunale per rimuovere la mossa da Fortnite, oltre a chiedere anche spese legali e danni compensativi non specificati.

Epic ha affrontato cause simili in passato su presunti passi di danza rubati; il rapper 2Milly, l’influencer Backpack Kid e l’attore Alfonso Ribeiro sono stati tra i personaggi di spicco a presentare cause contro il battle royale.

Nel 2019, tutte le suddette cause sono state respinte in quanto le tre persone in questione non detenevano i diritti dei balli che Fortnite aveva presumibilmente copiato.

La causa di Hanagami potrebbe però risolversi in modo opposto, dato che l’autore sostiene di detenere legalmente i diritti della movenza. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.

Restando in tema, dopo tante indiscrezioni emerse nelle ultime settimane, Fortnite si prepara al cambiamento epocale con una nuova modalità.

Inoltre, l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha costretto Epic a prendere seri provvedimenti nei confronti di alcuni giocatori professionisti.