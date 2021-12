Forspoken: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Annunciato in occasione del Playstation Showcase 2021, Forspoken, inizialmente conosciuto come Project Athia, è il nuovo gioco prodotto da Square Enix, casa produttrice conosciuta a livello mondiale per storiche saghe come Final Fantasy, Kingdom Hearts, Dragon Quest e molti altri.

Forspoken è un open world in terza persona con un’impostazione fantasy che racconta la storia di Frey, una ragazza americana di 21 anni che viene misteriosamente catapultata in una nuova dimensione attraverso quello che sembra un portale interdimensionale. Frey si troverà in una terra popolata da creature fantastiche e mostri spaventosi, ma in suo aiuto verrà un bracciale magico e senziente che le consente di avere poteri incredibili, come la possibilità di muovere gli oggetti con la mente, lanciare incantesimi e altro ancora.

Dal punto di vista del gameplay, Forspoken propone azioni veloci e frenetiche, dato che Frey sarà in grado di muoversi in maniera molto rapida, correre e arrampicarsi su pareti roccioso ripidissime, nonché fare mosse acrobatiche per guadagnare velocità. Tra i poteri magici, troviamo uno scudo di luce protettivo, attacchi elementali di acqua, fuoco, terra e ghiaccio e non mancherà l’opportunità di rendersi invisibile e cogliere di sorpresa anche i nemici più pericolosi.

La colonna sonora di Forspoken è stata affidata a due importanti artisti. Il primo è Bear McCreary, compositore di fama mondiale conosciuto principalmente per aver creato le musiche di God of War (2018) e la serie televisiva The Walking Dead. Il secondo è Garry Schyman, famoso invece per le melodie di Bioshock. Entrambi i compositori sono stati accolti a braccia aperte dal team di sviluppo, che si dichiara emozionato e ansioso di sentire la nuovissima colonna sonora fantasy del gioco.

Forspoken sarà lanciato il prossimo 24 maggio per Sony PlayStation 5. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

