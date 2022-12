Finalmente, anche in Cyberpunk 2077 possiamo essere dei gattari

Era (ovviamente) solo questione di tempo prima che i gatti diventassero i padroni assoluti di Night City, all’interno di Cyberpunk 2077 (lo trovate su Amazon). Considerando che la community dei modder si è sbizzarrita a personalizzare praticamente ogni cosa, all’interno del gioco di CD Projekt RED, non suona come una sorpresa che lo stesso sia accaduto anche con i felini, che possono ora fare compagnia a V all’interno dei suoi appartamenti in modi inediti.

A segnalarlo sono i colleghi del sito specializzato PCGamesN, da cui apprendiamo che sono ora disponibili delle mod che potete divertirvi a incastrare – ovviamente nella versione PC del gioco. La prima vi permette di adottare nuovi gatti in qualsiasi casa di V vogliate, la seconda vi permette di personalizzarli a piacimento, in modo da avere il vostro amico felino dei sogni.

Come potete immaginare, in un mondo dove Stray ha fatto parlare di sé più per il suo adorabile protagonista peloso che per l’avventura offerta in sé, le mod stanno facendo clamore sul sito Nexus Mods, con i videogiocatori che si stanno divertendo a condividere le loro immagini a base di gatti.

Se siete interessati, potete trovarle al link dell’hub che vi proponiamo di seguito:

In questi giorni, Cyberpunk 2077 ha fatto parlare di sé perché il titolo, uscito nel 2020, è ancora in rampa di lancio per portare a casa qualche GOTY – cosa non riuscitagli benissimo, considerando le condizioni in cui si presentò nella versione console, all’epoca.

Sappiamo che il gioco vedrà l’arrivo a stretto giro di una espansione che coinvolge anche l’attore Idris Elba, mentre per il futuro CD Projekt sta pianificando un gioco completamente originale che ci porti nuovamente a Night City, di cui ora come ora però non sappiamo nulla.

Se volete ingannare l’attesa, però, potete sempre confrontarvi con Cyberpunk Edgerunners, l’apprezzata serie animata disponibile su Neflix.