Final Fantasy XVI sarà bellissimo, ma a 16-bit sembra davvero splendido

Final Fantasy XVI sarà certamente uno dei big nel 2023, sebbene Square Enix abbia ora deciso di mostrare un’affascinante versione a 16-bit del prossimo e attesissimo capitolo della saga.

In attesa di buone nuove anche circa il sequel di Final Fantasy VII Remake (trovate l’edizione Intergrade a ottimo prezzo su Amazon) i fan del franchise hanno infatti gli occhi puntati sul sedicesimo episodio.

La nuova avventura Square arriverà su console PlayStation 5 il prossimo 22 giugno 2023, per poi approdare mesi dopo anche su PC.

Ora, dopo la conferma che il gioco sfrutterà a dovere la potenza di PS5, ecco che la versione in pixel art del titolo sembra altrettanto affascinante.

Come riportato anche da Game Rant, Final Fantasy XVI uscirà tra pochi mesi, il che significa che i fan possono aspettarsi che Square Enix inizi a spingerlo sempre di più, man mano che la data si avvicina.

La storia cupa del gioco forse non si presta necessariamente alla grafica in pixel art ma, come è possibile vedere poco sotto, Clive e il suo fido compagno Torgal si adattano abbastanza bene al look tipico delle produzioni a 16-bit.

Entrambi i personaggi hanno un aspetto fantastico con la grafica retrò, tanto che gli sprite contrastano bene con lo sfondo di Valisthea.

Amazing Final Fantasy XVI Pixel Art animation of Clive and Torgal by FF16 Creative Director Kazutoyo Maehiro! ✨pic.twitter.com/FgQE9qQdeO — Genki✨ (@Genki_JPN) January 9, 2023

Purtroppo, non si tratta di un’anticipazione di uno spin-off in pixel art di Final Fantasy XVI, bensì di un’opera ufficiale realizzata dal Creative Director Kazutoyo Maehiro, a cui va il nostro plauso.

Restando in tema, in occasione del gran finale dei The Game Awards di qualche settimana fa, il producer Naoki Yoshida è salito sul palco per presentare il trailer “Revenge” della sua prossima e attesa fatica.

Ma non solo: mentre siamo in attesa di ulteriori informazioni in vista dell’uscita del gioco, facciamo il punto di tutto quello che sappiamo su Final Fantasy XVI in questo articolo.