Final Fantasy XVI? Vi farà dire «guarda la potenza di PS5!», per Yoshida

Final Fantasy XVI è stato il gran finale dei The Game Awards di qualche giorno fa, quando il producer Naoki Yoshida è salito sul palco per presentare il trailer “Revenge” della sua prossima e attesa fatica.

Il trailer, apprendiamo direttamente da Yoshida, girava in tempo reale e secondo l’autore questo sarà un gioco capace di mettere in evidenza ciò che PS5 sarebbe in grado di fare con la sua potenza di calcolo.

Intervenuto durante un appuntamento dedicato al suo Final Fantasy XIV, Yoshida ha spiegato:

Yoshi-P says that the Final Fantasy XVI “Revenge” trailer is all real-time & that the game will show the power of the PS5! #FF16

“It’s all real-time rendering (the latest trailer) No loading! It’s become a game that is like, ‘Look at the power of the PS5!’” – Naoki Yoshida pic.twitter.com/aLtYCpMWjP

— Genki✨ (@Genki_JPN) December 24, 2022