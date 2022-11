Final Fantasy XVI avrà un secondo personaggio giocabile, ma è un mistero

L’attesa per il lancio di Final Fantasy XVI non finisce, sebbene sembra proprio che Square Enix abbia ancora qualche asso nella manica.

In attesa anche del sequel di Final Fantasy VII Remake (trovate l’edizione Intergrade in sconto su Amazon) il publisher giapponese continua a rivelare dettagli sul suo prossimo ed epico gioco di ruolo.

Il titolo uscirà durante l’estate del 2023, ma nell’attesa di vedere svelata la data definitiva da segnare in rosso sul calendario è ora stato confermato un dettaglio chiave.

Come reso noto anche da PlayStation Lifestyle, sembra ormai certo che Final Fantasy XVI avrà un secondo personaggio giocabile.

Final Fantasy XVI metterà i giocatori nei panni del figlio primogenito dell’arciduca di Rosaria, Clive Rosfield, nonostante a quanto pare non sarà l’unico protagonista, visto che si è scoperto che ci sarà anche un secondo personaggio giocabile.

Il direttore creativo del gioco Kazutoyo Maehiro ha confermato che ci sarà un breve periodo di tempo in cui i giocatori controlleranno un altro personaggio misterioso.

Maehiro ha confermato che durante le “prime fasi” del gioco, i giocatori assumeranno il ruolo di un altro personaggio.

L’identità di questo nuovo elemento è stata tenuta nascosta per ora, ma in un’intervista a Game Watch, il direttore creativo ha paragonato la situazione a quella di Final Fantasy XII, dove i giocatori trascorrevano una piccola sezione nei panni di un altro personaggio chiamato Reks.

Clive sarà in ogni caso il protagonista principale per tutta la maggior parte di Final Fantasy XVI, il quale sarà accompagnato ovviamente da altri membri del party.

Non ci resta ora che attendere la tanto attesa data di uscita del gioco, la quale sarà rivelata sicuramente entro e non oltre la fine dell’anno.

Restando in attesa della release di FFXVI, i fan potranno in ogni caso presto ingannare l’attesa con Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, prequel del settimo capitolo che abbiamo provato in anteprima per voi.