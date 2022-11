Final Fantasy XVI, ecco quando verrà rivelata la data di uscita

L’attesa per il lancio di Final Fantasy XVI continua, sebbene a quanto pare Square Enix sarebbe ormai pronta a rivelare finalmente la data di uscita del gioco.

Lasciando un attimo da parte il sequel di Final Fantasy VII Remake (trovate l’edizione Intergrade a ottimo prezzo su Amazon) il publisher giapponese potrebbe aver scelto il palcoscenico per rivelare il giorno esatto in cui vedrà la luce il suo prossimo gioco di ruolo.

Da quello che sappiamo al momento, il titolo uscirà durante l’estate del 2023, nell’attesa di vedere svelata la data definitiva da segnare in rosso sul calendario.

Ora, come riportato da Insider Gaming, sembra proprio che ne sapremo di più in occasione degli attesissimi The Game Awards 2022 di dicembre.

Secondo un nuovo report del solito Tom Henderson, la data di uscita di Final Fantasy XVI potrebbe infatti essere annunciata ai prossimi The Game Awards.

L’evento annuale diretto e presentato da Geoff Keighley si terrà l‘8 dicembre e ospiterà una serie di annunci. Il report di Hederson di cui sopra afferma che i pre-ordini per il gioco di ruolo d’azione saranno aperti nello stesso periodo, il che suggerisce che avremo una data finale oltre a un nuovo trailer.

Ufficialmente, Final Fantasy XVI è in programma per l’estate 2023. Una reveal della data il prossimo mese di dicembre darebbe a Square Enix almeno cinque mesi circa per lavorare lato marketing e comunicazione, il che appare sensato.

All’inizio di novembre, lo sviluppatore ha accennato alla possibilità di avere finalmente una data di uscita prima della fine dell’anno, puntando immediatamente verso i The Game Awards: vi terremo aggiornati.

Restando in tema, avete letto anche che sembra ormai certo che Final Fantasy XVI avrà un secondo personaggio giocabile?

Ma non solo: i fan potranno in ogni caso ingannare l’attesa con Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, prequel del settimo capitolo che abbiamo provato in anteprima per voi.