Final Fantasy XVI, i fan si sono “insospettiti” di una cosa dopo l’ultimo video

Final Fantasy XVI è senza ombra di dubbio uno dei big assoluti in uscita nel 2023, sebbene a quanto pare Square Enix non abbia ancora finito di svelarci le caratteristiche del suo gioco.

Mentre attendiamo al varco anche il sequel di Final Fantasy VII Remake i fan di JRPG sanno sicuramente a quale titolo volgere le attenzioni.

Ora, dopo che Square ha deciso di mostrarci in azione il cane simbolo del gioco, Torgal (il quale donerà al gioco un tocco ancora più action), l’ultima clip del gioco sembra aver fatto alzare il sopracciglio a un gran numero di fan.

Come riportato anche da The Gamer, infatti, sembra che gli sviluppatori abbiano “camuffato” i caricamenti del gioco in una maniera non propriamente trasparente.

I giochi che utilizzano “spazi vuoti” per mascherare le schermate di caricamento sono diversi: se avete giocato a God of War o a Final Fantasy VII Remake, saprete bene che si tratta di uno stratagemma parecchio utilizzato.

Tuttavia, sembra che la sua inclusione in Final Fantasy XVI, un gioco che i creatori hanno dichiarato essere così avanzato da poter girare solo su PS5, abbia infastidito parecchi fan.

La clip che trovate poco sotto mostra infatti l’apparente modo “furbetto” per nascondere i temi di caricamento del gioco.

Nel video pubblicato sul Twitter ufficiale di Final Fantasy XVI, Clive segue il suo fidato compagno Torgal, che sembra aver trovato un sentiero segreto nella foresta.

Il quadrupede conduce Clive a una crepa in una parete rocciosa e il protagonista inizia a passare attraverso di essa. Sono in molti a credere che quel determinato passaggio mascheri in realtà un caricamento.

Vero anche che altri hanno invece fatto notare che il varco attraverso il quale Clive è costretto a passare non sembra affatto una meccanica di caricamento, dato che si può già vedere chiaramente l’ambiente dall’altra parte del buco.

Ciò significa che probabilmente la location è già caricata e pronta ad essere esplorata, il che significa che potrebbe anche trattarsi di un abbaglio. Al momento non ci è dato sapere.

Parlando di cose ben più palesi, gli sviluppatori hanno mostrato da poco una delle feature più attese – specie per gli amanti dei nostri amici a quattro zampe – ossia la possibilità di accarezzare il nostro fido Torgal.

Sempre relativamente al prossimo capitolo della saga di Final Fantasy, gli autori hanno svelato la longevità ufficiale, che a quanto pare non sarà niente male.

Sempre relativamente al prossimo capitolo della saga di Final Fantasy, gli autori hanno svelato la longevità ufficiale, che a quanto pare non sarà niente male.

Infine, alcune settimane fa abbiamo avuto la possibilità di provarlo in anteprima: nel nostro provato vi abbiamo raccontato che «lo scontro tra Eikon da noi visto è stato visivamente incredibile e, benché ci sia sembrato un po' troppo semplificato a livello di meccaniche, la sua parte visiva, che mira a una spettacolarità da grande blockbuster cinematografico, ci ha lasciati a bocca aperta».