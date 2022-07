Final Fantasy XVI avrebbe potuto tardare di ben 15 anni, davvero

Final Fantasy XVI è sicuramente tra i titoli più attesi dei prossimi mesi, considerando che parliamo del ritorno di un episodio principale della saga di JRPG per eccellenza.

Dopo il discusso quindicesimo capitolo, in grado di dividere in maniera netta la community degli appassionati, c'è bisogno di una sorta di ripartenza.

Ora, dopo aver scoperto la data di uscita per Final Fantasy XVI, è il turno di altre informazioni davvero molto importanti.

Se Naoki Yoshida ha assemblato un vero e proprio dream team per lavorare al gioco, questi non sarà un open world come da molti pronosticato: ma per quale ragione?

Come riportato anche da VGC, il producer di Final Fantasy XVI ha dichiarato che il motivo per cui il gioco non ha un mondo aperto è che ci sarebbe voluto un decennio e mezzo per realizzarlo.

In una nuova intervista pubblicata sull’ultimo numero della rivista Famitsu, Yoshida ha infatti spiegato di ritenere che altri elementi fossero più importanti per lui nel definire ciò che rende un Final Fantasy degno di tale nome, e che cercare di renderlo open-world oltre a tutto il resto sarebbe stato un passo troppo lungo.

«Quando ho giocato al primo Final Fantasy, ho pensato ‘questa è un’esperienza di gioco simile a un film‘», ha spiegato Yoshida.

«La produzione, i tempi dei dialoghi, la drammaticità, il sonoro: tutto si combinava per creare la più grande esperienza di gioco possibile». E ancora, «Una volta inserito un Chocobo o un Moogle, pensavo che l’esperienza di gioco fosse già Final Fantasy. Quell’esperienza di gioco deve essere percepita anche in Final Fantasy XVI.»

