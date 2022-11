Final Fantasy XVI, rivelato quanto durerà l’esclusività PS5

L’attesa per il lancio di Final Fantasy XVI continua, sebbene sembra proprio che Square Enix abbia chiarito l’esclusività della versione PS5.

In attesa anche del sequel di Final Fantasy VII Remake sembra proprio che il publisher nipponico abbia reso noto abbia definito un punto.

Attualmente sappiamo solo che il titolo uscirà durante l’estate del 2023, in attesa di vedere svelata la data definitiva da segnare in rosso sul calendario.

Ora, dopo aver ammirato l’ultimo trailer dedicato alle Evocazioni, sembra proprio che l’esclusività della versione per console PlayStation 5 sia a tempo determinato.

Come riportato anche su ResetEra, grazie a un video promozionale PlayStation, è emerso che Final Fantasy XVI sarà un’esclusiva PS5 per soli 6 mesi.

Inizialmente il gioco era stato annunciato come esclusiva PS5, salvo poi esserci stato un leggero dietrofront da parte del colosso giapponese, con cui in maniera molto vaga non volevano confermare né smentire la presenza dell’ultimo capitolo della saga di Square Enix su altre piattaforme.

Sapevamo però che sarebbe dovuto uscire su PC, anche se una pubblicità aveva comunque lasciato dei dubbi perfino su quando sarebbe uscita questa versione.

Oggi Sony ha finalmente deciso di fare un po’ di chiarezza, confermando ufficialmente che Final Fantasy XVI sarà un’esclusiva temporale PS5 per metà anno.

A fronte di ciò, non ci resta ora che attendere la tanto agognata data di uscita, la quale sarà rivelata sicuramente entro e non oltre la fine dell’anno. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Restando in tema, ricordiamo che il gioco potrebbe in ogni caso “spaccare” in due gli appassionati, come ammesso dallo stesso produttore di Final Fantasy XVI.

Infine, i fan potranno in ogni caso presto ingannare l’attesa con Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, ovvero il prequel del settimo capitolo che abbiamo provato in anteprima per voi.