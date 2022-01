Fan di Final Fantasy XIV non temete: vi aspettano ancora tanti anni di contenuti (parola di Yoshida)

È stato sicuramente un fine 2021 pieno di avvenimenti e grattacapi per Final Fantasy XIV, uno degli MMO di maggior successo di sempre.

A novembre infatti la sua ultima espansione Endwalker, che giunge per concludere l’arco narrativo del gioco, è stata rimandata a dicembre, portandosi dietro tutto lo sconforto di Naoki Yoshida, director e producer del titolo, il quale si è detto decisamente dispiaciuto di dover rinviare il DLC.

L’uscita di Endwalker ha creato anche dei cospicui problemi ai giocatori di FFXIV, che si sono trovati di fronte a una grande congestione dei server e dunque lunghe code d’attesa.

Yoshida però guarda già al futuro e, nel suo messaggio di auguri di buon anno postato nel blog ufficiale di Square Enix, annuncia che anche dopo l’arrivo del DLC Endwalker le storie da narrare di Final Fantasy XIV non sono finite, dunque il corso del gioco non è ancora concluso nonostante sia uscito da ormai più di dieci anni:

«FFXIV è tutt’altro che finito, e abbiamo già cominciato a creare nuovi viaggi da intraprendere per tutti voi Guerrieri della Luce (o piuttosto avventurieri)!».

Anche se ci vorrà presumibilmente ancora molto tempo prima di poter giocare alle prossime espansioni, il team è già a lavoro per ridurre tutti i problemi legati alla congestione dei server scatenata dall’uscita di Endwalker.

Yoshida continua affermando:

«FFXIV ha superato i dieci anni di attività, un obiettivo a cui dovrebbero aspirare tutti i MMORPG, e adesso ci stiamo concentrando sui prossimi dieci. Il primo passo in questa nuova tappa del nostro viaggio è la patch 6.1, prima della quale coglierò l’occasione per condividere i nostri piani per il futuro di FFXIV. Dunque per favore, aspettate questo momento con ansia».

Infine, nell’attesa di scoprire i nuovi progetti futuri in serbo per FFXIV, adesso i fan (anche se per il momento solo quelli giapponesi) potranno avere un vino dedicato al famoso MMO di Square Enix. Un ottimo modo per brindare al 2022, no?