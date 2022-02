Final Fantasy XIV, patch rimandate per tutelare la salute degli sviluppatori

La storia di Final Fantasy XIV, e della sua rinascita, è uno di quei miracoli videoludici ormai noti a tutti.

Il modo in cui il team di sviluppo ha saputo ribaltare le sorti dello sfortunato MMO della saga di Square Enix è un lavoro da manuale, che ha portato risultati difficili da prevedere.

Un successo così imponente che, con le ultime espansioni, Final Fantasy XIV è stato rimosso dagli store digitali perché “troppo popolare”.

Una situazione che è durata per oltre un mese, e che solo di recente è tornato ad essere disponibile su alcune delle piattaforme da cui era stato rimosso per arginare le code di accesso.

Uno dei motivi del successo di Final Fantasy XIV è sicuramente il supporto che è stato dato al gioco. Non solo con le espansioni più grandi, ma anche con i contenuti che vengono inseriti più a stretto giro.

Così come per le patch, e gli aggiustamenti, che il team di sviluppo crea prontamente per arginare tutti i problemi del gioco.

Con videogiochi di questo tipo è normale che gli sviluppatori si ritrovino a dover lavorare per tantissime ore, arrivando a generare situazioni che possono diventare inevitabilmente stressanti.

Per questo motivo, il producer di Final Fantasy XIV ha voluto prendere una decisione molto importante, quasi inusuale per il mercato videoludico attuale: rallentare la cadenza delle uscite delle patch correttive.

Come riporta PCGamesN, gli update del gioco venivano pubblicati ogni tre mesi e mezzo. Da adesso, a partire dalla versione 7.0 del gioco, saranno pubblicati ogni quattro mesi.

Due settimane aggiuntive date agli sviluppatori, un modo per far respirare il team, come spiega Naoki Yoshida:

«Voglio che il mio team sia in salute, e che sia in grado di mantenere un buon livello di qualità perché si possano prendere delle pause necessarie. Ad essere onesti, c’erano delle aree in cui potremmo non aver lavorato al massimo delle possibilità, perché alcuni di noi potevano essersi spinti troppo in là.»

Una decisione davvero lodevole, che ha consentito al gioco di raggiungere uno standard qualitativo da ora e verso il futuro.

Un futuro che è pieno di tantissimi contenuti, nonostante la maggiore calma presa dal team di sviluppo, non rimarrete orfani di cose da fare per tanto tempo ancora.

Anche Lost Ark si è ritrovato ad avere un successo incontenibile, talmente tanto che i server sono già al loro massimo e la situazione non migliorerà presto.