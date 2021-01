Final Fantasy VII: Ever Crisis e The First Soldier sono gli spin-off?

Final Fantasy VII Remake è il titolo targato Square Enix uscito su PS4 lo scorso anno, nato come vero e proprio rifacimento del leggendario JRPG targato Square Soft uscito in origine nel lontano 1997.

Sappiamo ormai bene che gli sviluppatori giapponesi sono al lavoro su una “Parte 2”, sebbene le informazioni sul gioco sono al momento ancora avvolte nel più stretto riserbo. L’unica cosa certa è che il sequel introdurrà grandi cambiamenti, oltre al fatto che con molta probabilità vedrà la luce su console PS5 e Xbox Series X|S.

Ora, però, in attesa che Square condivida informazioni sull’atteso secondo episodio, potrebbero essere emersi i primi indizi circa presunti spin-of dedicati proprio al settimo capitolo della saga di Final Fantasy. Il colosso giapponese ha registrato a dicembre 2020 i marchi “Ever Crisis” e “The First Soldier”, i quali hanno fatto scatenare l’immaginazione dei fan.

I fan della serie difficilmente non noteranno il riferimento al gioco mobile uscito nel 2004, Before Crisis: Final Fantasy VII, oltre che a Crisis Core: Final Fantasy VII, gioco per PSP dedicato interamente al personaggio di Zack Fair (visto anche nel remake di FF7 per PS4). “The First Soldier”, invece, potrebbe fare riferimento a Sephiroth, storico avversario di Cloud e soci.

Sorprende infine la presenza del marchio della ShinRa, cosa questa che lascia ben poco spazio ai dubbi: di cosa si tratterà? Non ci resta che attendere un eventuale annuncio ufficiale da parte di Square.

Nella nostra recensione del remake del titolo originale vi abbiamo spiegato che «la prima parte di Final Fantasy 7 Remake è un lavoro di altissima qualità in grado di porre una base granitica su cui costruire il prosieguo della storia.»

Final Fantasy VII Remake è al momento disponibile solo su PS4.