Final Fantasy VII: i marchi Ever Crisis e The First Soldier anche in Europa

Final Fantasy VII Remake è l’ormai noto JRPG prodotto e sviluppato da Square Enix uscito su PS4 lo scorso anno. Rifacimento del leggendario gioco di ruolo targato Square Soft (uscito originariamente nel lontano 1997) il titolo riceverà prossimamente una “Parte 2” che ne proseguirà la storia, la cui data di rilascio è ovviamente ancora molto lontana.

Nel mentre, alcune settimane fa il publisher ha registrato i marchi “Ever Crisis” e “The First Soldier”, i quali hanno subito fatto viaggiare con la fantasia i fan della saga. In molti infatti sono stati spinti a pensare che possa trattarsi di due spin-off, specie per via del fatto che ha fatto la sua comparsa anche il logo della ShinRa, la corporazione che tiene sotto scacco la citta di Midgar.

Come segnalato da Gematsu (via PSU), i marchi di Final Fantasy VII precedentemente registrati all’inizio del mese sono stati ora depositati in più paesi del mondo. Nello specifico, Ever Crisis è stato ora registrato in Canada e in Europa, mentre Square Enix ha anche depositato il nuovo logo Shinra nel Vecchio Continente.

Ancora ignoti i progetti relativi ai misteriosi trademark: impossibile non cogliere riferimento al gioco mobile uscito nel 2004, Before Crisis: Final Fantasy VII, oltre che a Crisis Core: Final Fantasy VII, titolo per PSP con protagonista Zack Fair. Al contrario, The First Soldier potrebbe fare riferimento a Sephiroth, nemesi di Cloud e villain principale del settimo capitolo.

Ricordiamo anche che nei giorni scorsi vi abbiamo riportato un rumor secondo cui una versione PS5 del remake potrebbe essere annunciata entro il mese di febbraio, così come potrebbe fare capolino anche una versione PC.

Nella nostra recensione di FF7R vi abbiamo reso noto che che «la prima parte di Final Fantasy 7 Remake è un lavoro di altissima qualità in grado di porre una base granitica su cui costruire il prosieguo della storia.»

Final Fantasy VII Remake è al momento disponibile in esclusiva su console PS4.