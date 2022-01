Final Fantasy VII Remake Parte 2 sarà annunciato presto? C’è una data

I fan della leggendaria saga ideata da Square Enix stanno attendendo con ansia il possibile annuncio di Final Fantasy VII Remake Parte 2, il titolo che dovrebbe proseguire la nuova narrazione delle avventure di Cloud e dei suoi compagni.

Dopo il successo ottenuto da Final Fantasy VII Remake Intergrade, da poco arrivato anche su PC e non più disponibile esclusivamente su PS5, c’è infatti molta attesa per scoprire novità su uno degli universi videoludici più amati.

Square Enix aveva già lanciato un importante indizio sul possibile annuncio, evidenziando come nel 2022 avremmo avuto il 35esimo anniversario di Final Fantasy.

Proprio il producer del remake del settimo capitolo aveva infatti evidenziato come «il mondo di Final Fantasy VII continuerà ad espandersi nel 2022»: adesso c’è una prima data importante che i fan vorranno appuntarsi sul calendario.

In queste ore, Square Enix ha infatti annunciato ufficialmente un nuovo broadcast interamente dedicato al settimo capitolo della saga, per celebrare i 35 anni compiuti dal franchise.

L’evento si svolgerà il 31 gennaio 2022, data in cui il settimo capitolo compirà i suoi primi 25 anni, e vedrà comparire come «ospiti d’onore» Tetsuya Nomura e Yoshinori Kitase, rispettivamente director e producer di Final Fantasy VII Remake.

L’evento sarà principalmente dedicato al free-to-play The First Soldier, ma la presenza di queste figure importanti, oltre alla data scelta per l’evento che certamente non è casuale, sembrerebbe suggerire anche un possibile teaser legato a Final Fantasy VII Remake Parte 2.

Considerando che si tratta di un evento precedentemente annunciato con parole importanti, non sarebbe particolarmente sorprendente poter assistere a un primo grande annuncio, o anche solo a una conferma di quelli che saranno alcuni degli elementi più importanti del sequel.

Ovviamente, in questo momento si tratta solo di speculazioni e non abbiamo la certezza che effettivamente Final Fantasy VII Remake Parte 2 possa apparire nel nuovo broadcast speciale, motivo per il quale vi invitiamo a prendere queste indiscrezioni con le dovute precauzioni, in attesa di ulteriori conferme ufficiali.

In ogni caso, la prossima parte dovrebbe con molta probabilità permettere di controllare tra i personaggi giocabili anche Red XIII, che i fan hanno già incluso su PC grazie a una nuova mod.

Il remake ha trasformato quasi interamente la cinematografia e il gameplay del capitolo originale, motivo per il quale c’è chi ha deciso di fare un nuovo «remake» per i nostalgici del classico PS1.