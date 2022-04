Final Fantasy XVI, ci siamo quasi? Arrivano ottime notizie da Square Enix

Potrebbero esserci importanti novità in arrivo per Final Fantasy XVI, l’attesissimo ultimo capitolo della celebre saga di Square Enix che è rimasto avvolto nel mistero da ormai tantissimo tempo.

Dopo il grande successo ottenuto da Final Fantasy VII Remake (potete acquistarlo in offerta su Amazon), la curiosità dei fan è sicuramente arrivata a livelli molto elevati, ma il team di sviluppo del sedicesimo capitolo principale hanno deciso di non svelare troppi dettagli fino a quando lo sviluppo non sarà stato quasi ultimato.

Square Enix aveva già anticipato che sarebbero arrivate novità solo durante la primavera del 2022 e, sebbene non siano ancora incredibilmente dettagliate come i fan si aspettavano, si può dire che la promessa è stata mantenuta.

Il producer Naoki Yoshida ha infatti rilasciato un’intervista a un magazine distribuito gratuitamente negli store Uniqlo in Giappone, nel quale ha avuto modo di svelare che lo sviluppo di Final Fantasy XVI sarebbe quasi terminato.

L’utente Twitter @alberich_ff14 ha infatti pubblicato e ricondiviso l’intervista rilasciata al magazine giapponese, tradotta in seguito dalla redazione di VGC e che anticipa come mancherebbe ormai poco alla conclusione dei lavori:

«Lo sviluppo dell’ultimo capitolo della serie, Final Fantasy XVI, è arrivato alle fasi finali».

FFトランプ欲しさに

素早くユニクロにTシャツ買いに来たけど

このフリーペーパーに吉田コメントあるから

吉田ファンは貰っておくといいよ pic.twitter.com/0OoLIFljA7 — Alberich@ff14 FIN (@alberich_ff14) April 29, 2022

Yoshida ha anche avuto modo di svelare come la narrazione rappresenterà uno dei punti centrali di questa attesissima produzione: la trama è stata infatti uno dei punti focali sul quale il producer sembrerebbe aver concentrato la maggior parte dei suoi sforzi, chiarendo anche che non sarà un gioco multiplayer.

«Final Fantasy XVI intende integrare la storia e l’esperienza videoludica in un gioco per giocatori singoli. A differenza dell’online, che mostra molteplici giocatori in contemporanea, Final Fantasy XVI si concentra solo sull’individuale. Questo rende la storia più immersiva e di spessore. Da adulto ho compreso la società e mi sono detto che “la realtà non è semplice come in un videogioco”. Spero che tutti i giocatori che da allora hanno lasciato Final Fantasy si ricordino quanto era emozionante allora la loro passione per i videogiochi».

L’ambizione del team di sviluppo è dunque quello di riuscire a catturare l’interesse non solo di tutti gli attuali appassionati di Final Fantasy, ma anche di tutti i giocatori che sono cresciuti con i primi capitoli della saga e che, lentamente, hanno perso l’interesse per i videogiochi.

A questo punto non resta che attendere che Square Enix pubblichi ulteriori informazioni sul sedicesimo capitolo della saga, per scoprire se Naoki Yoshida sarà riuscito o meno nel suo intento.

Square Enix ha già dimostrato di volersi prendere tutto il tempo necessario per il lancio di Final Fantasy XVI, che alla fine potrebbe saltare anche il 2022: il gioco non era infatti apparso tra i titoli previsti per quest’anno.

Il publisher avrebbe anche in programma una nuova misteriosa esclusiva next-gen, il cui rinvio sarebbe stato causato proprio dal sedicesimo capitolo della saga: il team vuole infatti concentrare tutti i propri sforzi su questo attesissimo episodio.