Final Fantasy VII Remake (e non solo) in arrivo su Xbox Game Pass?

Durante la giornata di oggi, 25 marzo, gli abbonati a Xbox Game Pass hanno ricevuto cinque new entry di alto livello, tra cui anche il bellissimo Octopath Traveler di Square Enix. Ma non solo: nel fine settimana i Free Play Days offriranno altri tre titoli, giocabili su Xbox One, Xbox Series X/S. A quanto pare, però, le sorprese potrebbero non essere finite qui.

Secondo IGN Korea (via GR+), presto altri giochi Square arriveranno su Xbox Game Pass. Si parla infatti di ben sei titoli in arrivo sul catalogo della Casa di Redmond, sebbene non siano trapelati (almeno al momento in cui scriviamo) i nomi dei giochi in questione.

Uno dei più attesi è ovviamente Final Fantasy VII Remake che, secondo i calcoli, potrebbe approdare su Game Pass non appena terminerà l’esclusiva temporale su console PlayStation (ossia durante il mese di aprile 2021). Anche giochi come Kingdom Hearts III e Dragon Quest XII: Echi di un’era perduta sarebbero in lizza, oltre ovviamente ad altri capitoli della saga di Final Fantasy. Insomma, la varietà (e la quantità) non manca di certo.

Non ci resta che attendere che Square faccia la prossima mossa, annunciando i suoi nuovi titoli in arrivo prossimamente sul catalogo Xbox Game Pass. Vi terremo ovviamente aggiornati non appena ne sapremo di più.

Ricordiamo anche che i giocatori su Xbox possono approfittare della corposa prova gratuita di Watch Dogs Legion, ultimo capitolo della serie free romaning di Ubisoft, davvero da non perdere.

Final Fantasy VII Remake Intergrade è previsto per il rilascio su PS5 il 10 giugno 2021, forte di una serie di miglioramenti visivi (en on solo) rispetto alla versione PS4.