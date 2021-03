Epic Games Store, ecco i nuovi giochi gratis

Epic Games Store ha annunciato i nuovi giochi gratis che sono disponibili a partire da oggi per l’utenza PC in possesso di un account sul negozio online.

Il nuovo gioco disponibile da oggi 25 marzo è Creatures in the Well, com’era stato anticipato la scorsa settimana, e rimarrà riscattabile fino all’1 aprile.

Questa la sua descrizione:

«Nei panni dell’ultima unità BOT-C dovrai avventurarti nelle profondità di una montagna per riattivare un’antica struttura, dimora di una disperata creatura. Scopri e migliora potente equipaggiamento per liberare la città di Mirage dalla letale tempesta di sabbia che l’affligge».

Si tratta di un dungeon crawler dall’etichetta di sviluppo indipendente Flight School Studio, una piccola gemma del genere.

Inoltre, è stato rivelato il gioco gratuito della prossima settimana, che sarà disponibile dall’1 aprile fino all’8 aprile alle ore 17:00.

Il prossimo gioco è Tales of the Neon Sea, un puzzle adventure d’investigazione da Thermite Games e Palm Pioneer, ambientato in un «mondo d’intrigo e sospetto».

«Dove gli umani e i robot hanno crescenti tensioni e sfiducia reciproca. E dove gangster felini controllano il mondo fino al vertice della catena alimentare. Benvenuti in Tales of the Neon Sea».

Per scoprire come se la stia cavando Epic Games Store con i suoi giveaway, potete consultare la nostra news con tutti i giochi gratuiti lanciati dall’avvio dell’iniziativa ad oggi.

Scaricare giochi gratis su Epic Games Store: come fare

Per scaricare i nuovi titoli gratuiti su Epic Games Store, non dovete far altro che raggiungere la pagina dei giochi gratis del negozio e, dopo aver effettuato il login coi vostri dati, cliccare sul prodotto che vi interessa e acquistarlo.

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, il cui costo ammonterà a zero euro.

Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.